На Netflix вийшов фільм "Абсолютне чемпіонство" про Усика та Ф'юрі

На Netflix вийшов документальний фільм "Абсолютне чемпіонство", що присвячений боксеру Олександру Усикові та його першому бою за абсолютне чемпіонство у важкій вазі, в якому він зійшовся з британським гігантом Тайсоном Ф'юрі.

Про це пише "24 канал".

Стрічка розповідає про один з найбільш очікуваних поєдинків у світі боксу за останні десятиліття. "Абсолютне чемпіонство" дає глядачам можливість потрапити до залаштунків цього поєдинку, розкриваючи моменти, які залишалися поза увагою публіки – від процесу підготовки до бою та емоційних викликів, з якими стикалися обидва боксери, до тактичних моментів і стратегії, яку кожен зі спортсменів застосував на рингу.

Протягом фільму глядачі зможуть побачити не лише сам поєдинок, але й глибше зануритися в життєвий шлях Олександра Усика, його мотивацію та боротьбу за звання абсолютного чемпіона світу, яке не здобувалося в останні 25 років. Тайсон Ф'юрі був у цьому бою не лише суперником, а й частиною цієї великої спортивної історії, тому фільм також приділяє увагу і його кар'єрі.

Фото: Netflix