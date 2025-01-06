Довженко-центр запустив онлайн-кінотеатр з архівними українськими стрічками різних епох

Довженко-центр запустив онлайн-кінотеатр, на якому можна дивитися українські фільми різних епох легально та в гарній якості.

На платформі "Довженко-Центр. Онлайн" представлено фільми, оцифровані Кінолабораторією, які нещодавно можна було переглянути лише на фестивалях, спеціальних показах і програмах.

Фільми можна дивитися окремо або в межах кураторських колекцій, що знайомлять зі знаковими періодами, жанрами, темами, постатями чи рейтингами українського кіно. Фільми та колекції будуть постійно змінюватись і доповнюватись.

Стрічки доступні в будь-якій точці світу. Вартість перегляду кожного повнометражного фільму становить 85 гривень.

На платформі онлайн-кінотеатру також є "Лекторій", де публікуватимуться лекції, інтерв'ю, курси та архівні матеріали з історії українського кіно. Зараз у ньому безкоштовно можна переглянути шість лекцій, які були записані в рамках освітньої програми "Як перестати хвилюватися та полюбити українське кіно", нагородженою премією Кіноколо у 2023 році.

Які фільми можна подивитися в онлайн-кінотеатрі: