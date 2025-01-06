Довженко-центр запустив онлайн-кінотеатр з архівними українськими стрічками різних епох

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Валерія Гуржий
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Довженко-центр запустив онлайн-кінотеатр, на якому можна дивитися українські фільми різних епох легально та в гарній якості.

На платформі "Довженко-Центр. Онлайн" представлено фільми, оцифровані Кінолабораторією, які нещодавно можна було переглянути лише на фестивалях, спеціальних показах і програмах.

Фільми можна дивитися окремо або в межах кураторських колекцій, що знайомлять зі знаковими періодами, жанрами, темами, постатями чи рейтингами українського кіно. Фільми та колекції будуть постійно змінюватись і доповнюватись.

Стрічки доступні в будь-якій точці світу. Вартість перегляду кожного повнометражного фільму становить 85 гривень.

На платформі онлайн-кінотеатру також є "Лекторій", де публікуватимуться лекції, інтерв'ю, курси та архівні матеріали з історії українського кіно. Зараз у ньому безкоштовно можна переглянути шість лекцій, які були записані в рамках освітньої програми "Як перестати хвилюватися та полюбити українське кіно", нагородженою премією Кіноколо у 2023 році.

Які фільми можна подивитися в онлайн-кінотеатрі:

  • "Сергій Параджанов. Проби" — підбірка ранніх робіт його українського періоду;
  • "100 найкращих українських фільмів";
  • "Українська комедія" — від німої класики 1920–1930-х до перших комедій після відновлення незалежності у 1991-му;
  • "Літературний кіноканон" — колекція екранізацій української класики;
  • "Документи епохи" — українська німа класика, перші звукові фільми, хроніки, шедеври кіноавангарду, концерти, які є документами свого часу;
  • "Українське поетичне кіно" — роботи Сергія Параджанова, Юрія Іллєнка, Леоніда Осики, Івана Миколайчука та інших режисерів;
  • "Олександр Довженко. Перевідкриття";
  • "Іван Кавалерідзе. Основи";
  • "ВУФКУ. Український Голлівуд".
А ви плануєте подивитися архівні українські фільми?
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Опубліковано: 06 січня 2025
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