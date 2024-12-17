Від Конотопської відьми до Яремчука: Найкращі українські фільми 2024 року

Традиційно у грудні підбиваємо підсумки року. Цього разу розповідаємо про 23 нові українські фільми, які вийшли у 2024 році: від романтичних комедій до психологічних трилерів та емоційних документальних стрічок. Детальніше – в добірці БЖ.

Конотопська відьма

Режисер: Андрій Колесник

В ролях: Тетяна Малкова, Тарас Цимбалюк, Павло Вишняков

Історія прадавньої відьми з Конотопу, яка повертає свої магічні сили, щоб помститися російським солдатам за смерть коханого під час війни. Стрічка об'єднує містику і сучасний контекст російсько-української війни.

Редакція

Режисер: Роман Бондарчук

В ролях: Дмитро Багненко, Жанна Озірна, Римма Зюбіна, Андрій Кирильчук, Василь Кухарський

Сатирична комедія про журналіста, який стає свідком підпалу лісу та долучається до місцевої газети, щоб викрити злочинців. Втім натомість, герой відкриває для себе абсурдний світ фейкових новин і корупції.

Буча

Режисер: Станіслав Тіунов

В ролях: Цезарій Лукашевич, Вячеслав Довженко, Анастасія Нестеренко, Артемій Єгоров

ФІльм, який став першою стрічкою про повномасштабну війну, знятою під час неї, заснований нареальних трагічних подіях. Головний герой, громадянин Казахстану, рятує людей на окупованих територіях, ризикуючи своїм життям​.

Ти мене любиш?

Режисерка: Тоня Ноябрьова

В ролях: Карина Химчук, Максим Михайліченко, Наталія Лазебнікова, Олександр Жила

Історія дорослішання на тлі буремних 90-х розповідає про 17-річну КІру. Вона вчиться у театральному та мріє про кіно. З нею стається перша закоханість, а батьки тим часом на межі розлучення.

Ля Палісіада

Режисер: Філіп Сотниченко

В ролях: Андрій Журба, Новруз Хікмет, Олександр Мавріц, Валерія Олейникова, Олександр Пархоменко

Дія нуарного детективу відбувається у 1996 році. Невдовзі в Україні скасують смертну кару. А поки що слідчий та судовий психіатр беруться за розслідування вбивтва свого колеги.

Лишайся онлайн

Режисерка: Єва Стрельнікова

В ролях: Єлизавета Зайцева, Олександр Рудинський, Олеся Жураківська

Головна героїня драми в стилі скрінлайф – волонтерка Катя, яка на початку повномасштабної війни випадково знаходить ноутбук зниклого безвісти чоловіка. Ховаючись від обстрілів, дівчина намагається з’ясувати, хто власник і де він.

Назавжди-назавжди

Режисерка: Анна Бурячкова

В ролях: Аліна Чебан, Захар Шадрін, Артур Алієв, Єлизавета Цілик

Підліткова драма переносить глядача у Київ 1990-тих років. Це історія про перше кохання, шкільні інтриги та спогади, що залишаються назавжди. Головна героїня Тоня переходить в нову школу і опиняється в любовному трикутнику, поки її переслідує хлопець з минулого.

Будинок “Слово”. Нескінчений роман

Режисер: Тарас Томенко

В ролях: Дмитро Олійник, В'ячеслав Довженко, Ніна Набока, Марина Кошкіна, Валерія Ходос, Юрій Одинокий

У 1920-х роках у Харкові за наказом радянської влади збудували особливий будинок. В ньому мали жити найкращі й найталановитіші представники української літератури, щоб змусити їх працювати на систему. В підсумку більшість мешканців цього будинку були репресовані, закатовані та розстріляні.

БожеВільні

Режисер: Денис Тарасов

В ролях: Костянтин Темляк, Ірма Вітовська, Анастасія Пустовіт, Дмитро Олійник, Віктор Жданов, Віталій Салій

Події драматичної стрічки розгортаються у 1970-х роках в СРСР. Андрій Довженко через любов до забороненої західної музики потрапляє до психіатричної лікарні, де зазнає жорстокого тиску КДБ. Фільм показує боротьбу героя за свободу і правду про каральну психіатрію​.

Я, “Побєда” і Берлін

Режисерка: Ольга Ряшина

В ролях: Іван Бліндар, Марія Стопник, Володимир Гева, Алейна Кандемір

Комедійне роудмуві за мотивами однойменної повісті Кузьми Скрябіна. У 1990-х Кузьма разом із другом вирушає на старій машині “Побєда” до Берліна, щоб обміняти її на “Мерседес”. Однак подорож стає серією несподіваних пригод і кумедних ситуацій.

Я і Фелікс

Режисерка: Ірина Цілик

В ролях: Андрій Ісаєнко, Андрій Максимов, Анастасія Карпенко, Володимир Гладкий, Владислав Балюк

Екранізація роману Артема Чеха “Хто ти такий?” про дорослішання підлітка у 1990-х. Головний герой, Тимофій, стикається з важкими уроками життя, закоханістю та пошуками себе. Особливе місце в його житті займає Фелікс, новий співмешканець бабусі, який має непросте минуле як ветеран війни.

Уроки толерантності

Режисер: Аркадій Непиталюк

В ролях: Олександр Піскунов, Ніна Набока

Сатирична комедія розповідає про українську родину, яка бере участь у державній програмі “Уроки толерантності”. За її умовами, родині доведеться співмешкати з представником ЛГБТ-спільноти, що стане випробуванням їхніх стереотипів.

Ми були рекрутами

Режисер: Любомир Левицький

В ролях: Борис Савенко та реальні бійці Третьої окремої штурмової бригади

Мок’юментарі описує шлях 18-річного хлопця з позивним “Журналіст”, який проходить від мобілізації до справжніх бойових дій. Стрічка розкриває, як різні люди стають захисниками України, і показує специфіку роботи 3-ї окремої штурмової бригади.

Смак свободи

Режисер: Олександр Березань

В ролях: Ірина Кудашова, Тетяна Малкова, Томаш Собчак, Костянтин Темляк, Ірма Вітовська, Римма Зюбіна

Романтична комедія розповідає про Варю, яка після втрати роботи знаходить старовинну кулінарну книгу Ольги Франко. Дівчина вирушає до Львова, щоб відкрити для себе світ автентичної української кухні, що назавжди змінює її життя,

Сірі Бджоли

Режисер: Дмитро Мойсеєв

В ролях: Віктор Жданов, Володимир Ямненко

В “сірій зоні” АТО є невеличке село без електроенергії, де залишилися жити лише двоє ворогів дитинства. Під снарядами вони ведуть свій скромний побут. Попри різницю в поглядах, сусіди все одно тримаються разом і намагаються створити своє мирне життя в небезпечному місці.

Яремчук: Незрівнянний світ краси

Режисер: Артем Григорян

Документальна біографічна драма занурює в світ знаменитого Назарія Яремчука – першої української поп-зірки. У фільмі через спогади близьких, особисті щоденники та хроніки розповідається про життя і шлях співака до міжнародної слави.

Як там Катя?

Режисерка: Крістіна Тинькевич

В ролях: Анастасія Карпенко, Катерина Козлова, Тетяна Круліковська, Олексій Череватенко, Ірина Веренич-Островська

Лікарка швидкої допомоги Анна самотужки виховує 12-річну доньку. Жінка робить все, аби дати Каті краще життя. Та раптовий нещасний випадок ставлять Анну обличчям перед несправедливістю системи, де вона має не загубити власні моральні орієнтири.

Медовий місяць

Режисерка: Жанна Озірна

В ролях: Роман Луцький, Ірина Нірша

Психологічний камерний трилер розповідає про пару 30-річних закоханих, які опиняються в окупації в новопридбаній квартирі. Без води та світла під звуки вибухів за вікном Тарас і Оля досліджуватимуть темні глибини інтимності перед бобличчям смертельної загрози.

20 днів у Маріуполі

Режисер: Мстислав Чернов

Цьогорічний лауреат премії “Оскар” як “Найкращий повнометражний документальний фільм” – стрічка “20 днів у Маріуполі” показує перші тижні блокади міста. У своєму репортажі журналісти Associated Press зібрали свідчення життя під обстрілами в зруйнованому Маріуполі, наголошуючи на жорстокості й несправедливості війни.

Потяг до життя

Режисер: Олександр Тіменко

Документальна стрічка “Потяг до життя” зібрала ексклюзивні свідчення працівників залізниці про перші тижні повномасштабного вторгнення. Також своїми враженнями від українських залізничників діляться екс-прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, голлівудський актор і посол доброї волі Юнісеф Орландо Блум, відомий футболіст та амбасадор United24 Андрій Шевченко.

Ми, наші улюбленці та війна

Режисер: Антон Птушкін

У своєму дебютному документальному фільмі відомий блогер Антон Птушкін розповідає про відносини людей та їхніх домашніх улюбленців на тлі російського вторгнення в Україну.

Морена

Режисер: Сергій Алешечкін

В ролях: Таїсія-Оксана Щурук, Ілля Валянський, Ірина Громадська, Василь Баша

Закохані Аня та Юрко вирушають до карпатського села провести кілька днів у батьків дівчини. Під час святкування Івана Купала Юрко привертає увагу місцевої дівчини на ім'я Іванка, яку всі кличуть Мореною. Її зацікавлення призводить до конфлікту з Анею, і після цього в селі починають відбуватися дивні й загадкові події. Стрічка виходить в прокат у грудні.

Запал. Маланка

Створено студією Craft Story

Шеф-кухар Євген Клопотенко, солістка українського електро-фолк гурту Onuka Ната Жижченко та художниця-костюмерка Леся Патока знялися в документальному фільмі про традиції українського Різдва. Герої вирушили в експедицію на захід України, де шукали особливості всіх елементів свята.

Бонус

Веселка: на розі в центрі світу

Режисер: Майкл Фіоре

Озвучення: Девід Духовни

Не український, але про українців, а точніше про ресторан, які відкрили емігранти. В центрі документальної стрічки - культовий заклад ресторан української діаспори "Veselka”, який був заснований у Нью-Йорку у 1954 році. Розповідь охоплює сімейну історію засновників, їхні труднощі та внесок у підтримку українців у часи війни.