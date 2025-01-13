Фільм "Буча" став найпопулярнішим фільмом на Netflix в Україні

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Валерія Гуржий
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Військова драма "Буча" стала найпопулярнішим фільмом на стрімінговій платформі Netflix в Україні.

Сюжет драми заснований на реальних подіях, що відбулися в містах Буча, Ворзель та Гостомель на Київщині під час російської окупації на початку 2022 року.

Фільм розповідає історію громадянина Казахстану, який отримав притулок в Україні та проживав в Бучі. З початком російського вторгнення, завдяки своєму казахстанському паспорту, він мав можливість проїжджати на окуповану російськими військами територію та вивозити мирних жителів.

До того ж стрічка здобула "срібло" на Варшавському міжнародному кінофестивалі в глядацькому голосуванні серед 57 художніх повнометражних фільмів.

Раніше ми писали, що українські фільми “Буча” і “Редакція” тепер можна подивитися на Netflix.

А вже дивилися фільм "Буча"?
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Опубліковано: 13 січня 2025
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