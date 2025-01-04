Українські фільми “Буча” і “Редакція” вийшли на Netflix

Українські фільми “Буча” і “Редакція” тепер можна подивитися на Netflix.

Фільм “Буча”

Кінострічка “Буча” наразі доступна тільки на Netflix Ukraine, українському сегменті платформи.

Фільм заснований на реальних подіях, які відбувалися протягом лютого-квітня 2022 року на Київщині. Стрічка розповідає історію громадянина Казахстану, який зумів урятувати понад 200 українців з окупованих територій.

До виходу на Netflix фільм встиг здобути срібну нагороду на престижному Варшавському міжнародному кінофестивалі. В український кінопрокат стрічка вийшла 7 листопада 2024 року.

Фільм “Редакція”

Також на Netflix вийшла українська сатирична комедія Романа Бондарчука “Редакція”.

“Редакція” — це комедія, що була знята незадовго до повномасштабного вторгнення на Херсонщині, зокрема на території нині окупованих Олешківських пісків. Фільм присвячено режисеру монтажу Віктору Ониську.

За сюжетом, ​​у південному містечку на Херсонщині науковець природничого музею Юра стає свідком навмисного підпалу лісу. Прагнучи розповісти правду про лісові пожежі, він починає працювати в редакції місцевої газети. Однак натомість опиняється у вирі фейкових новин і корупційних схем.

Головну роль зіграв журналіст, нині військовослужбовець Дмитро Багненко. Також у фільмі знялися акторка Римма Зюбіна, режисерка Жанна Озірна, драматург Максим Курочкін, актори Андрій Кирильчук, Василь Кухарський, Сергій Степанський, журналіст Сергій Іванов та інші.

З 28 грудня фільм також можна переглянути на українських стримінгах MEGOGO і Takflix.

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