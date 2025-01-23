Фільм "Порцелянова війна" про війну в Україні номінували на "Оскар"

Фільм "Порцелянова війна" Брендана Белломо і харків'янина Слави Леонтьєва номінували на "Оскар" у категорії "Найкращий документальний фільм".

Про це стало відомо під час прямої трансляції.

“Порцелянова війна” розповідає про трьох художників із Харкова, які залишаються у прифронтовому місті, всупереч загрозі оточення та захоплення його російськими військами. Вони виготовляють порцелянові фігурки, якими прикрашають зруйновані російськими обстрілами будинки.

Стрічка створена в копродукції США, України та Австралії. Режисерами фільму стали американець Брендан Белломо та українець та один із головних героїв фільму Слава Леонтьєв.

Світова прем'єра фільму відбулася на фестивалі "Санденс" у 2024 році, де стрічка отримала гран-прі секції US Documentary. Також стрічка отримала дві перемоги на Міжнародному кінофестивалі в Боулдері – гран-прі за найкращий документальний повнометражний фільм та приз глядацький симпатій в номінації документальний фільм.

Раніше ми писали, що до коротких списків премії “Оскар-2025” увійшли документальні стрічки про війну в Україні “Порцелянова війна” й “Одного разу в Україні”.