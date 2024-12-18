До шортлистів премії Оскар-2025 потрапили два фільми про війну в Україні

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Наталія Габрух
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До коротких списків премії “Оскар-2025” увійшли документальні стрічки про війну в Україні “Порцелянова війна” й “Одного разу в Україні”.

Про це повідомляється на сайті американської кіноакадемії.

Фільм “Порцелянова війна”, створений в копродукції США, України та Австралії. Режисерами фільму стали американець Брендан Белломо та українець та один із головних героїв фільму Слава Леонтьєв. Стрічка змагатиметься за “Оскар” у номінації “Документальний повнометражний фільм”.

“Порцелянова війна” розповідає про трьох художників із Харкова, які залишаються у прифронтовому місті, всупереч загрозі оточення та захоплення його російськими військами. Вони виготовляють порцелянові фігурки, якими прикрашають зруйновані російськими обстрілами будинки.

Короткометражна стрічка “Одного разу в Україні” потрапила у шортлист у номінації “Найкращий документальний короткометражний фільм”. Фільм створений у копродукції України та США. Режисерами стали Бетсі Вест та Ерла Мака.

“Одного разу в Україні” розповідає про війну очима дітей. Маленькі герої щиро діляться своїм баченням трагедії, яка змінила їхнє дитинство.

Остаточних номінантів на “Оскар” оголосять 17 січня 2025 року, а сама церемонія нагородження відбудеться 3 березня 2025 року в театрі “Долбі” в Лос-Анджелесі.

Фото: скриншот

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Опубліковано: 18 грудня 2024
Оскар
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