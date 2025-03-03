"Бруталіст" та "Анора" з російськими акторами: список переможців премії "Оскар-2025"

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Валерія Гуржий
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Американська кіноакадемія оголосила переможців 97-ї премії "Оскар". Найбільше нагород отримали фільм "Анора" та "Бруталіст".

Стрічка "Анора" про стриптизерку і сина російського олігарха отримала найбільше нагород. У цьому фільмі знімалося багато російських акторів, а саме: Юра Борисов, Олексій Серебряков, Марк Ейдельштейн та Дарія Єкамасова, серед яких і актори, що не засудили російську агресію та знімалися в російському кіно, зокрема в окупованому Криму. Українські митці цю номінацію засудили.

Також нагороди отримав фільм "Бруталіст" Брейді Корбета, який розповідає про життя архітектора Ласло Тота (Едрієн Броуді) – угорського єврея, якому вдалося вижити в Аушвіці. Він емігрував до Філадельфії разом зі своєю дружиною Ержебет, де познайомився з бізнесменом Гаррісоном Лі Ван Бюреном.

За статуетку у номінації "Найкращий документальний фільм" боровся й український фільм "Порцелянова війна" про трьох українців, митців порцелянової анімалістики, які попри удари російської армії по Харкову, вони залишаються у місті і створюють порцелянові фігурки та прикрашають ними зруйновані обстрілами будинки.

Переможці премії "Оскар-2025":

  • Найкращий режисер – Шон Бейкер, фільм "Анора"
  • Найкращий актор першого плану – Едрієн Броуді, фільм "Бруталіст"
  • Найкраща акторка першого плану – Майкі Медісон, фільм "Анора"
  • Найкращий актор другого плану – Кіран Калкін, фільм "Справжній біль"
  • Найкраща акторка другого плану плану – Зої Салдана, фільм "Емілія Перес"
  • Найкращий оригінальний сценарій – "Анора", Шон Бейкер
  • Найкращий адаптований сценарій – "Конклав", Пітер Строган
  • Найкраща операторська робота – Лол Краулі, фільм "Бруталіст"
  • Найкращий монтаж – Шон Бейкер, фільм "Анора"
  • Найкращий закордоний фільм – "Я досі тут" (I'm Still Here), Бразилія
  • Найкращий документальний фільм – "Немає іншої землі" (No Other Land), Палестина, Норвегія. У цій категорії також номінований фільм про війну в Україні "Порцелянова війна".

Повний список переможців премії "Оскар", ви можете переглянути тут.

Фото: Reuters

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Опубліковано: 03 березня 2025
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