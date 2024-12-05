"Ля Палісіада" та ще 2 українські фільми увійшли до лонглісту претендентів на "Оскар 2025"

Американська кіноакадемія оголосила лонгліст претендентів на "Оскар 2025". До офіційного списку з 169 стрічок увійшли три українські фільми.

Про це повідомили у Держкіно.

Українські претенденти:

"Ля Палісіада" (режисер Філіп Сотниченко) стрічка представлена в категорії “Міжнародний повнометражний фільм” - Україна, 1996 рік. За 5 місяців до мораторію на смертну кару двоє старих друзів, детектив міліції та судовий психіатр, розслідують вбивство свого колеги.

"Порцелянова війна" (режисери Брендан Белломо та Слава Леонтьєв) – історія трьох українських митців порцелянової анімалістики, які працюють на тлі війни.

"Мирні люди" (режисерка Оксана Карпович) – документальна стрічка, побудована на радіоперехопленнях розмов російських окупантів із сім’ями, що ілюструє їхнє буденне ставлення до жорстокості.

Церемонія нагородження відбудеться в ніч на 3 березня 2025 року у театрі "Долбі" в Лос-Анджелесі.