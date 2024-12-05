"Ля Палісіада" та ще 2 українські фільми увійшли до лонглісту претендентів на "Оскар 2025"
Американська кіноакадемія оголосила лонгліст претендентів на "Оскар 2025". До офіційного списку з 169 стрічок увійшли три українські фільми.
Про це повідомили у Держкіно.
Українські претенденти:
- "Ля Палісіада" (режисер Філіп Сотниченко) стрічка представлена в категорії “Міжнародний повнометражний фільм” - Україна, 1996 рік. За 5 місяців до мораторію на смертну кару двоє старих друзів, детектив міліції та судовий психіатр, розслідують вбивство свого колеги.
- "Порцелянова війна" (режисери Брендан Белломо та Слава Леонтьєв) – історія трьох українських митців порцелянової анімалістики, які працюють на тлі війни.
- "Мирні люди" (режисерка Оксана Карпович) – документальна стрічка, побудована на радіоперехопленнях розмов російських окупантів із сім’ями, що ілюструє їхнє буденне ставлення до жорстокості.
Церемонія нагородження відбудеться в ніч на 3 березня 2025 року у театрі "Долбі" в Лос-Анджелесі.
Опубліковано: 05 грудня 2024
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