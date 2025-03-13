Дивіться, як виглядає оновлений ресторан “Грибова хата” в Буковелі з інтер’єром від YOD Group

У Буковелі знову відкрився ресторан-садиба "Грибова хата" – культова локація, заснована ще у 2004 році.

Про це пише Віладж.

Після оновлення заклад отримав сучасний інтер'єр, який розробила українська архітектурна студія YOD Group.

В основі меню ресторану – страви, приготовані за старовинними рецептами на відкритому вогні. Тут можна скуштувати банош, гуцульську фрігу, вареники з кроликом, домашню кров’янку зі шкварками, карпатську форель на вугіллі та інші страви.

Барна карта пропонує зігрівальні напої, серед яких грибучий та гарбузовий глінтвейн, а також широкий вибір наливок, самогону та авторських коктейлів.

Над дизайном ресторану працювала студія YOD Group. За словами артдиректора Дмитра Бонеска, концепція "Грибової хати" побудована на використанні природних матеріалів та біоморфного дизайну. Головною родзинкою стали органічні ширми з грибного міцелію, які "виростила" біодизайнерка Даша Цапенко.

Простір поділили на три основні зони: бринзарію, де готують сирні коники з коров’ячого молока; шовдарію, в якій зберігають свинячий окіст з тонким салом; дистилярію, де створюють авторські напої з карпатського ялівцю та різнотрав’я.

Інтер'єр виконано у пастельних відтінках, що підкреслюють текстильні інсталяції. У закладі використовували меблі українських виробників, зокрема noome home та Woo furniture. Унікальні світильники, натхненні гуцульською трембітою, розробив дизайнер Валерій Кузнєцов. Підлога викладена природним каменем травертином з українських копалень.

"Грибова хата" повністю безбар’єрна – ресторан доступний для всіх відвідувачів. Для дітей облаштовано окрему ігрову кімнату, а влітку працює простора тераса. Заклад також приймає гостей із домашніми улюбленцями.

Ціни: карпатські гриби з галушками – 397 грн, банош – 358 грн, гуцульська фріга – 438 грн, фермерське ципля – 246 грн

Графік роботи: щодня з 8:00 до 23:00

Де: Буковель, селище Поляниця, урочище Вишня, 8А

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Фото: “Грибова хата” і YOD Group для Віледжа