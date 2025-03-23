Останній дерев'яний водяний млин Київщини почали рятувати активісти

Активісти ГО "Україна Інкогніта" разом з мешканцями громади почали разом рятувати останній дерев'яний водяний млин Київщини, який розташований у селі Семенівка, Обухівського району.

Вже пройшла спільна зустріч, на якій домовилися, що мешканці села розчистять чагарі навколо, а активісти зроблять фотограмметричну зйомку, цифрову 3D-копію об'єкта та обмірні креслення.

Паралельно вже почалося дослідження історичної документації. Будівлю вже обстежив архітектор-реставратор Анатоль Ізотов, який складе картку нововиявленого об'єкту культурної спадщини, яку подадуть до Департаменту культури та туризму КОДА. Після чого млин буде на державному обліку.

Відомо, що до цього Обухівська міська рада вже збирала комісію, на якій визначила, що млин не є об'єктом культурної спадщини і не має архітектурної та історичної цінності. Активісти наголосили на тому, що міськрада не мала на це повноважень, адже це мають робити фахівці пам'яткоохоронці, а не чиновники. Це чітко прописано у Законі України "Про охорону культурної спадщини".

Згідно зі збереженими документами млин був побудований у 1810 році. Він є на плані 1825 року та на картах 1860-х і 1810 року. У 1954 році млин поновлювався чи перебудовувався, вірогідно переносився на інше місце, трохи униз за течією річки Красної, що не применшує його цінності, адже це типова практика для зрубних дерев'яних будівель.

Семенівський млин – унікальна пам'ятка господарської архітектури і традицій зведення водяних млинів.

Фото: "Україна Інкогніта"