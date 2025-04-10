У Лондоні відкриють ресторан сучасної української кухні Sino

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Ірина Маймур
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У травні в Лондоні відкриється ресторан української кухні Sino, пише Hot Dinners.

Адреса закладу — 7 All Saints Road, London W11 1HA. Його відкривають Поліна Сичова та шеф Євген Корольов, який працював у ресторанах із зірками Мішлен по всій Європі.

Назва ресторану відсилає до українського слова “сіно”. У меню — сучасні інтерпретації українських страв:

  • бульйон з диких грибів, настояний на сіні;
  • мариновані баклажани з квітами кропу, фенхелем і часником з киирмою;
  • тартар з яловичини із соусом з білих грибів, чипсами з топінамбура та олією з любистку;
  • вареники з яловичим хвостом, гострим бульйоном і грибним ферментованим соусом;
  • BBQ-сом у вишневому соусі з коренем петрушки, ковбасою, мідіями й самфіром;
  • морозиво з витриманого волоського горіха з мусом із копченої сливи й шоколаду.

Коктейльну карту створила українська міксологиня Анна Резнік. Серед її авторських коктейлів — Buckwheat Milk Punch з гречкою, кардамоном, ваніллю та витриманим ромом.

Фото: Hot Dinners

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Опубліковано: 10 квітня 2025
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