У Лондоні відкриють ресторан сучасної української кухні Sino

У травні в Лондоні відкриється ресторан української кухні Sino, пише Hot Dinners.

Адреса закладу — 7 All Saints Road, London W11 1HA. Його відкривають Поліна Сичова та шеф Євген Корольов, який працював у ресторанах із зірками Мішлен по всій Європі.

Назва ресторану відсилає до українського слова “сіно”. У меню — сучасні інтерпретації українських страв:

бульйон з диких грибів, настояний на сіні;

мариновані баклажани з квітами кропу, фенхелем і часником з киирмою;

тартар з яловичини із соусом з білих грибів, чипсами з топінамбура та олією з любистку;

вареники з яловичим хвостом, гострим бульйоном і грибним ферментованим соусом;

BBQ-сом у вишневому соусі з коренем петрушки, ковбасою, мідіями й самфіром;

морозиво з витриманого волоського горіха з мусом із копченої сливи й шоколаду.

Коктейльну карту створила українська міксологиня Анна Резнік. Серед її авторських коктейлів — Buckwheat Milk Punch з гречкою, кардамоном, ваніллю та витриманим ромом.

Фото: Hot Dinners