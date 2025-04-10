У Лондоні відкриють ресторан сучасної української кухні Sino
У травні в Лондоні відкриється ресторан української кухні Sino, пише Hot Dinners.
Адреса закладу — 7 All Saints Road, London W11 1HA. Його відкривають Поліна Сичова та шеф Євген Корольов, який працював у ресторанах із зірками Мішлен по всій Європі.
Назва ресторану відсилає до українського слова “сіно”. У меню — сучасні інтерпретації українських страв:
- бульйон з диких грибів, настояний на сіні;
- мариновані баклажани з квітами кропу, фенхелем і часником з киирмою;
- тартар з яловичини із соусом з білих грибів, чипсами з топінамбура та олією з любистку;
- вареники з яловичим хвостом, гострим бульйоном і грибним ферментованим соусом;
- BBQ-сом у вишневому соусі з коренем петрушки, ковбасою, мідіями й самфіром;
- морозиво з витриманого волоського горіха з мусом із копченої сливи й шоколаду.
Коктейльну карту створила українська міксологиня Анна Резнік. Серед її авторських коктейлів — Buckwheat Milk Punch з гречкою, кардамоном, ваніллю та витриманим ромом.
Фото: Hot Dinners
Опубліковано: 10 квітня 2025
Можливості для ветеранів: де шукати гранти, навчання і допомогу після служби Клопотенко провів майстер-клас з випікання пасок: пшеницю для борошна зібрали на розмінованих полях Більше половини мостів та шляхопроводів Києва визнані аварійними Відтепер у застосунку “Київ Цифровий” можна знайти собаку або кота з притулку