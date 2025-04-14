Внаслідок удару по Сумах постраждала архітектурна пам'ятка та конгрес-центр: подробиці

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Валерія Гуржий
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Внаслідок ракетного удару по Сумах постраждала архітектурна пам’ятка — садиба Суханових-Сумовських на вулиці Петропавлівській.

Про це повідомили у "Суспільне. Суми".

Раніше в цій будівлі розміщувався Інститут прикладної фізики НААН України. Зараз там вибиті вікна та двері, зруйнований паркан і завалений вхід до маєтку.

Також внаслідок російської атаки постраждало приміщення конгрес-центру Сумського державного університету, у якому незабаром мала проходити дитяча вистава.

Як повідомили у Сумській ОВА, внаслідок російської атаки загинули 34 людини та 117 отримали поранення. Пошкоджені 55 будівель: заклад освіти, нежитлові приміщення, багатоквартирні та приватні будинки і легкові автомобілі.

За словами керівника ГУР Кирила Буданова, російська армія застосувала по центру Сум дві балістичні ракети типу "Іскандер-М"/KN-23 з території Воронезької та Курської областей.

Фото: "Суспільне.Суми"

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Опубліковано: 14 квітня 2025
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