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У Києві проведуть громадське обговорення проєкту простору на Андріївському узвозі — раніше його критикували активісти

Іван Назаренко 30 вересня 2026
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У Києві проведуть громадське обговорення проєкту простору на Андріївському узвозі — раніше його критикували активісти

У Києві 3 жовтня о 12:00 проведуть перше громадське обговорення проєкту «Андріївський: Перезавантаження». Учасники зможуть запропонувати власне бачення розвитку культурного простору на Андріївському узвозі, 5, повідомили у пресслужбі КМДА.

Зустріч розпочнеться біля фонтану «Самсон» на Контрактовій площі. Після цього учасники вирушать дослідницько-навчальним маршрутом до Андріївського узвозу, 5 та офісу заповідника «Стародавній Київ» на вулиці Притисько-Микільській, 5. За сприятливої безпекової ситуації маршрут проведуть із зупинками біля знакових місць історичного Подолу.

На самому майданчику відбудеться відкрита дискусія та робота в групах. Учасники обговорять майбутні формати простору та те, як його розвиток має враховувати історичне середовище Андріївського узвозу.

Про створення культурного простору на ділянці біля Андріївського узвозу, 5 стало відомо в липні. Там планують проводити концерти, культурні заходи, невеликі крафтові та блошині ярмарки, а також зустрічі колекціонерів.

За задумом, капітального будівництва не буде — конструкції мають бути збірно-розбірними, а проєкт фінансуватимуть коштом мецената.

Водночас проєкт уже викликав критику через можливе знищення зелених насаджень. Кияни зареєстрували петицію із закликом переробити його та зробити територію більш озелененою. Автори звернення заявляли, що з візуалізацій випливає можливе видалення наявних дерев і заміна частини озеленення декоративними рослинами в горщиках.

У Департаменті охорони культурної спадщини раніше заявляли, що всі дерева на території мають зберегти. Також там повідомляли, що після доопрацювання проєкт винесуть на відкрите громадське обговорення.

Окремо в серпні Міністерство культури повідомило, що не погоджувало проведення робіт на ділянці за адресою Андріївський узвіз, 5. За даними відомства, в електронній системі документообігу не було погоджень на земляні, будівельні чи інші роботи за цією адресою.

Зображення: КМДА
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