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Oasis через суд зупинив продаж архіву з 63 концертами та приватними записами гурту

Іван Назаренко 01 жовтня 2026
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Аукціон архіву Oasis із 63 концертами, годинами репетицій та приватними розмовами братів Ліама й Ноела Галлагерів скасували після позову до суду з боку гурту. Записи мали продати 3 жовтня у Великій Британії, а їхню вартість оцінювали у £1,2–1,6 мільйона, пише The Guardian.

Архів під назвою «The Desk Tapes» зібрав колишній звукорежисер Oasis Г'ю Річардс, який працював із гуртом від виходу дебютного альбому «Definitely, Maybe» у 1994 році до 2001-го. До колекції входять 209 DAT-касет, 73 аналогові касети та три MiniDisc.

На записах збереглися 63 концертні виступи Oasis, багатогодинні репетиції та розмови учасників гурту поза сценою. Продати архів планував син звукорежисера Овен Річардс, який також працює звукоінженером.

Овен Річардс підтвердив, що Oasis подали позов проти нього та його батька, щоб не допустити продажу записів. За його словами, сторони погодилися відкласти аукціон, щоб врегулювати юридичну суперечку.

Річардс раніше називав архів «шматком історії» та казав, що записи збереглися у достатньо хорошому стані. Водночас Oasis володіють інтелектуальними правами на матеріали, тому потенційний покупець не зміг би законно оприлюднювати їх без згоди гурту.

Сам аукціон 3 жовтня все одно відбудеться — з нього лише прибрали архів Oasis. Серед інших лотів будуть оригінальна парка Kangol із туру Oasis, підписані фотографії Nirvana, автографи двох учасників The Rolling Stones та гітара з підписом Браяна Мея.

Судова суперечка виникла після нового етапу возз'єднання Oasis. У 2025 році гурт провів перший за багато років спільний тур, а у вересні оголосив світовий тур «Live ’27» на 2027 рік.

Наприкінці вересня Ліам і Ноел Галлагери також відвідали прем'єри документального фільму «Oasis: Don’t Look Back in Anger» на Венеційському кінофестивалі та в Лондоні.

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