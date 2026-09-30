Бренди Dickies та Pull&Bear представили спільну колекцію, переосмисливши робочий одяг у стилі 1990-х і 2000-х

Американський бренд робочого одягу Dickies та іспанський ритейлер Pull&Bear представили спільну колекцію для чоловіків і жінок, яка показує, як робочий одяг перетворився на частину повсякденного та вуличного стилю, пише WWD.

Одним із головних елементів колекції стала куртка Worker — переосмислення фірмової моделі Dickies. Її випустили у червоному, гірчичному та варіанті з принтом під коров'ячу шкуру. До неї додали прямі джинсові куртки та штани у відтінках від світло-блакитного до темного індиго.

Чоловіча частина колекції також включає утилітарні бермуди, сорочки в смужку, трикотаж, світшоти, футболки з графічними принтами та реглани.

Жіночі речі натхненні модою 1990-х і 2000-х років. До них увійшли широкі штани із заниженою або середньою посадкою, футболки baby T-shirt, мініспідниці та структуровані жакети. Основні кольори — екрю, бежевий, хакі, коричневий, сірий, чорний і темний денім, доповнені червоним, помаранчевим, гірчичним та синім.

Також у колекції є кепки, шапки, ремені, сумки, шкарпетки та взуття. Серед аксесуарів — ремінь із кишенями, фартух та окремий аксесуар із кишенями.

Колекція Dickies x Pull&Bear надійде у продаж 1 жовтня. Ціни становитимуть від €7,99 до €79,99. Речі будуть доступні на сайті Pull&Bear та в окремих магазинах у Великій Британії, інших країнах Європи, Туреччині та Мексиці.