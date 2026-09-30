Український бренд KSENIASCHNAIDER випустить колекцію взуття з французьким Palladium у 2027 році

Український бренд KSENIASCHNAIDER готує серійну колекцію взуття разом із французьким Palladium. Її вироблятимуть на потужностях Palladium, а українська команда відповідатиме за дизайн і креативну частину, розповіла БЖ співзасновниця бренду Ксенія Шнайдер.

Перші результати співпраці показали на London Fashion Week у межах колекції UTC+1 сезону весна-літо 2027. Колекцію співзасновник KSENIASCHNAIDER Антон Шнайдер побудував навколо образу «міського фланера» — людини, яка вільно рухається містом. Взуття Palladium стало частиною цієї концепції: частину пар узяли з актуальної лінійки бренду, а інші переробили вручну в Києві та Броварах.

Для кастомних моделей команда працювала з класичними черевиками Pampa: додавала старий денім і перетворювала їх на чоботи та ботфорти. За словами Шнайдер, усі показані на подіумі моделі потенційно можна адаптувати для серійного виробництва.

«На етапі розробки конструкцію та матеріали потрібно буде допрацювати — наприклад, деякі матеріали можуть бути замінені на більш еластичні або технологічно придатні для взуття. Частина цих рішень точно стане основою для серійної колекції», — пояснила дизайнерка.

Апсайклінг деніму планують зберегти й у серійній лінійці. Саме досвід KSENIASCHNAIDER у повторному використанні деніму став одним із факторів, що зацікавили Palladium. Серійне взуття вироблятимуть на потужностях французького бренду — за схожою схемою KSENIASCHNAIDER раніше працював з adidas Originals.

Співпраця з Palladium почалася ще під час пандемії, коли українська команда сама запропонувала бренду створити спільне взуття. Спочатку діалог не просувався. Ситуація змінилася після одного зі спільних показів українських брендів у Лондоні: представниця Palladium, яка відповідала за колаборації, побачила там ще не представлене офіційно взуття KSENIASCHNAIDER × adidas Originals і написала команді в Instagram.

Команди зустрілися того ж дня. Як розповідає Ксенія, Palladium саме шукав міжнародного партнера із сильною експертизою в роботі з денімом.

«Після цього вона презентувала нашу кандидатуру команді Palladium, а подальші перемовини тривали близько трьох років. У результаті ми отримали підтвердження, що колаборація відбудеться», — розповіла дизайнерка.

Для KSENIASCHNAIDER це не перший досвід роботи з взуттям: раніше бренд створював колаборації з adidas Originals, HVOYA та Flabelus.

«У випадку з Palladium нам особливо цікаво працювати з архівною та впізнаваною французькою моделлю Pampa й досліджувати, як її можна переосмислити через мову KSENIASCHNAIDER» , — розповіла Ксенія.

Скільки моделей увійде до релізу 2027 року, коли саме його представлять і чи буде колекція доступна в Україні, у KSENIASCHNAIDER поки не розкривають.