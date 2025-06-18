Українці створили застосунок для власників собак, що нагадує Tinder
Українські розробники запустили мобільний ШІ-застосунок Walkey. Він поєднує функції соцмережі для власників собак, схожої на Tinder, та елементи квест-гри на кшталт Pokemon Go.
Про це пише Dev.ua.
Мета Walkey – зробити прогулянки з чотирилапими цікавішими й інтерактивнішими. Ось що він може:
- Шукати компанію для прогулянок: застосунок дозволяє знаходити інших собак та їхніх власників поруч, підбираючи друзів за віком, породою й навіть характером улюбленця.
- Нагадувати про здоров'я: функціонал передбачає ведення медичного статусу собаки, завдяки чому власники вчасно отримують нагадування про вакцинації та щеплення.
- Сповіщати про потенційні небезпеки: застосунок інформуватиме про можливі загрози безпосередньо в районі вигулу песика.
Також розробники планують додати можливості для відстеження раціону та надання персональних рекомендацій щодо здоров'я собаки за допомогою ШІ.
Однією з ключових функцій Walkey є інтерактивна карта, де в реальному часі відображаються інші собаки поблизу. Це допоможе організовувати спільні прогулянки та знайомитися з іншими "собачниками".
Кожен користувач може створити детальний профіль свого улюбленця, вказавши породу, стать, медичний статус, настрій, а також його улюблені місця для вигулу.
Застосунок безкоштовний, завантажити його можна в App Store.
Фото: Haberdoedas/Unsplash