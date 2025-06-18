Українці створили застосунок для власників собак, що нагадує Tinder

Українські розробники запустили мобільний ШІ-застосунок Walkey. Він поєднує функції соцмережі для власників собак, схожої на Tinder, та елементи квест-гри на кшталт Pokemon Go.

Про це пише Dev.ua.

Мета Walkey – зробити прогулянки з чотирилапими цікавішими й інтерактивнішими. Ось що він може:

Шукати компанію для прогулянок : застосунок дозволяє знаходити інших собак та їхніх власників поруч, підбираючи друзів за віком, породою й навіть характером улюбленця.

: застосунок дозволяє знаходити інших собак та їхніх власників поруч, підбираючи друзів за віком, породою й навіть характером улюбленця. Нагадувати про здоров'я : функціонал передбачає ведення медичного статусу собаки, завдяки чому власники вчасно отримують нагадування про вакцинації та щеплення.

: функціонал передбачає ведення медичного статусу собаки, завдяки чому власники вчасно отримують нагадування про вакцинації та щеплення. Сповіщати про потенційні небезпеки: застосунок інформуватиме про можливі загрози безпосередньо в районі вигулу песика.

Також розробники планують додати можливості для відстеження раціону та надання персональних рекомендацій щодо здоров'я собаки за допомогою ШІ.

Однією з ключових функцій Walkey є інтерактивна карта, де в реальному часі відображаються інші собаки поблизу. Це допоможе організовувати спільні прогулянки та знайомитися з іншими "собачниками".

Кожен користувач може створити детальний профіль свого улюбленця, вказавши породу, стать, медичний статус, настрій, а також його улюблені місця для вигулу.

Застосунок безкоштовний, завантажити його можна в App Store .

Фото: Haberdoedas/Unsplash