Дизайнер перетворює поліетиленове сміття на світильники-медузи

Китайський дизайнер Сюаньхао Лі представив проєкт Polycycle Illumination, який перетворює поліетиленову плівку на оригінальні настільні лампи у формі медуз.

Про це пише Dezeen.

Проєкт поєднує цифрові технології з традиційним ремеслом для вирішення проблеми відходів поліетиленової плівки, яка рідко підлягає переробці.

Дизайнер використовує промислові пластикові відходи від виробника меблів з Атланти. Він термічно з'єднує шари пластикових листів у гнучкі, напівпрозорі панелі. Потім ріже їх за допомогою комп'ютерних верстатів і вручну збирає в абажури, що нагадують текстильні.

Мета Сюаньхао Лі – “перетворити забруднення на щось поетичне". Дизайн світильників імітує форму медуз, аби підкреслити загрозу, яку пластикові відходи становлять для морських екосистем.

Polycycle Illumination став переможцем Dezeen Awards China 2024 у номінації "Дизайн-проєкт року", а також був названий "Дизайном освітлення року".

Фото: Dezeen