Дизайнер перетворює поліетиленове сміття на світильники-медузи
Китайський дизайнер Сюаньхао Лі представив проєкт Polycycle Illumination, який перетворює поліетиленову плівку на оригінальні настільні лампи у формі медуз.
Про це пише Dezeen.
Проєкт поєднує цифрові технології з традиційним ремеслом для вирішення проблеми відходів поліетиленової плівки, яка рідко підлягає переробці.
Дизайнер використовує промислові пластикові відходи від виробника меблів з Атланти. Він термічно з'єднує шари пластикових листів у гнучкі, напівпрозорі панелі. Потім ріже їх за допомогою комп'ютерних верстатів і вручну збирає в абажури, що нагадують текстильні.
Мета Сюаньхао Лі – “перетворити забруднення на щось поетичне". Дизайн світильників імітує форму медуз, аби підкреслити загрозу, яку пластикові відходи становлять для морських екосистем.
Polycycle Illumination став переможцем Dezeen Awards China 2024 у номінації "Дизайн-проєкт року", а також був названий "Дизайном освітлення року".
Фото: Dezeen