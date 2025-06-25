Дизайнери створили прозорий "смартфон" — для детоксу від екранів

Дизайнер Ерік Антонов та інженер Грег Хочмут представили Methaphone — прозорий акриловий об'єкт у формі iPhone 15. Він покликаний допомогти користувачам відволіктися від постійного впливу екранів, пише Designboom.

"Метафон" виглядає як сучасний смартфон, але не має електроніки, функцій чи кабелів. А ще його важко розбити через особливості матеріалу.

Мета – заохотити до цифрового детоксу та роздумів про спілкування в епоху соцмереж. Автори пропонують використовувати об'єкт для медитації, антистрес-іграшку, або як пустий простір для власних думок.

Слово "метафон" дизайнери вивели від "метадону" – синтетичного анальгетика, який використовується для боротьби з наркозалежністю. "Тепер ви можете зменшити свою залежність від мобільного пристрою за допомогою цього", – кажуть автори.