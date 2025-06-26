У США створили взуття, яке розсипається під час ходьби і засіває землю квітами

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Ірина Маймур
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Нью-йоркська дизайн-студія Basura у співпраці з виробником напоїв Yerba Madre випустила взуття, яке в буквальному сенсі зроблене з ґрунту, пише Dezeen.

Пара розсипається під час ходьби, залишаючи по собі насіння польових квітів.

Проєкт став частиною ребрендингу Yerba Madre (раніше відомого як Guayaki) і має на меті показати нову філософію компанії — "віддавати планеті більше, ніж ми забираємо".

Взуття називається Dirt Shoes, схоже на клоги і має рельєфну підошву. Модель виготовлена із суміші ґрунту, органічних волокон і акацієвої смоли, в яку додали насіння квітів. Після кількох хвилин ходьби туфлі починають кришитися і поступово зникають із ніг.

"Ми хотіли створити взуття, яке здивує. Воно буквально зроблене з бруду", — пояснив засновник Basura Раджив Басу.

За його словами, головне завдання полягало в тому, щоб туфлі можна було носити, але вони водночас гарантовано розсипалися і в такий спосіб "віддавали щось землі".

Кожну пару виготовляють вручну, з використанням 3D-друку. Завдяки натуральному складу взуття повністю біорозкладне.

Цей експеримент — не перший у сфері сталого взуття. Серед останніх кейсів — кросівки з водоростями, що поглинають CO₂, та взуття з термопластику, яке можна друкувати на 3D-принтері.

Фото: Yerba Madre / Dezeen

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Опубліковано: 26 червня 2025
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