Ювелірний дім SOVA показав керамічні каблучки в кольорах Lavender та Lotus

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Ірина Маймур
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Ювелірний бренд SOVA представив нові лімітовані кольори керамічних каблучок — Lavender та Lotus.

Lavender — трендовий пастельний колір кераміки, що нагадує цвітіння лавандових полів. Каблучка в цьому кольорі доповнена лінією діамантів у білому золоті.

Lotus — м’який рожевий відтінок, навіяний образом квітки лотоса. Він символізує рівновагу та внутрішню тишу. Каблучка кольору Lotus оздоблена мінімалістичною лінією жовтого золота з діамантами.

Нові відтінки поєднуються між собою або з класичними чорними й білими моделями з колекції.

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Опубліковано: 26 червня 2025
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