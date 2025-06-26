Ювелірний дім SOVA показав керамічні каблучки в кольорах Lavender та Lotus
Ювелірний бренд SOVA представив нові лімітовані кольори керамічних каблучок — Lavender та Lotus.
Lavender — трендовий пастельний колір кераміки, що нагадує цвітіння лавандових полів. Каблучка в цьому кольорі доповнена лінією діамантів у білому золоті.
Lotus — м’який рожевий відтінок, навіяний образом квітки лотоса. Він символізує рівновагу та внутрішню тишу. Каблучка кольору Lotus оздоблена мінімалістичною лінією жовтого золота з діамантами.
Нові відтінки поєднуються між собою або з класичними чорними й білими моделями з колекції.
Опубліковано: 26 червня 2025