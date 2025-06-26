Louis Vuitton відкрив у Шанхаї магазин-корабель із валіз

Французький люксовий бренд Louis Vuitton відкрив у Шанхаї новий концептуальний магазин The Louis, стилізований під корабель із верхніми рівнями у формі фірмових валіз.

Про це повідомляє Dezeen.

Простір відкрили на площі перед ТРЦ HKRI Taikoo Hui.

Louis,The Boat

- Ship-shaped three-story building

- Includes:

Louis Vuitton Store

Le Café Louis Vuitton

'Louis Vuitton Visionary Journeys' Exhibition（1,200 square meters, spanning two floors）





HKRI Taikoo Hui, NO.288 Shimenyi Rd, Jing’an District, Shanghai



Public… pic.twitter.com/0l0kSTLdKV — Fanbase of Minghao (@Fanbase_of_XMH) June 25, 2025

Фасад магазину нагадує судно з металізованим монограмним візерунком бренду. Із носової частини спущено якір у формі логотипа LV. Верхні рівні виглядають як складені дорожні валізи різних розмірів, а на палубі облаштували терасу з парасольками, щоб створити атмосферу узбережжя.

За задумом команди Louis Vuitton, форма корабля відсилає до портової історії Шанхая та спадщини бренду, який починав зі створення дорожніх скринь для подорожей морем.

Магазин займає три поверхи. Перші два присвячені виставці про історію бренду. Простір починається з інсталяції Trunkscape — арки, сформованої з валіз Louis Vuitton на тлі пейзажів, що постійно змінюються. Інсталяцію спроєктував архітектор Шохей Шігемацу. Раніше вона вже експонувалася у Бангкоку й Осаці.

Арка веде до виставки Visionary Journeys, розміщеної в просторі площею 1 200 м². Тут облаштували тематичні кімнати, що розкривають історію бренду. Серед них — бібліотека, майстерня з виготовлення валіз, зал із трофейними валізами для спортивних подій, а також простір із модним одягом і парфумами LV.

Експозиція завершується сувенірною крамницею, де можна придбати аксесуари, шкіряні вироби, взуття і речі для подорожей.

На третьому поверсі працює Le Café Louis Vuitton. Це кафе в стилі круїзного лайнера з дерев’яними поверхнями, м’яким світлом і декором із валіз.

The Louis відкриється для відвідувачів із 28 червня.

Фото: Louis Vuitton / Dezeen