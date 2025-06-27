В Іспанії встановили лавку, що "танцює" при сидінні на ній
На фестивалі Concéntrico 2025 в іспанському Логроньо студія Soft Baroque представила інтерактивну інсталяцію Dancing Bench.
Це кінетична лавка, яка реагує на рух тіла, пише designboom.
Конструкція складається з паралельних площин, які обертаються під тиском людського тіла. Коли відвідувач сідає, лавка відповідає плавними рухами, схожими на крісло-гойдалку або гамак.
"Коли ми „танцюємо“ з лавкою, сідаємо й обертаємось разом з нею — це заспокійливий і медитативний досвід", — пояснюють автори.
Проєкт є частиною серії Dancing Furniture, у якій дизайнери Ніколас Гарднер і Саша Штучін досліджують, як побутові об’єкти можуть ставати засобами перформансу.
Фото: Josema Cutillas / designboom
Опубліковано: 27 червня 2025