В Іспанії встановили лавку, що "танцює" при сидінні на ній

На фестивалі Concéntrico 2025 в іспанському Логроньо студія Soft Baroque представила інтерактивну інсталяцію Dancing Bench.

Це кінетична лавка, яка реагує на рух тіла, пише designboom.

Конструкція складається з паралельних площин, які обертаються під тиском людського тіла. Коли відвідувач сідає, лавка відповідає плавними рухами, схожими на крісло-гойдалку або гамак.

"Коли ми „танцюємо“ з лавкою, сідаємо й обертаємось разом з нею — це заспокійливий і медитативний досвід", — пояснюють автори.

Проєкт є частиною серії Dancing Furniture, у якій дизайнери Ніколас Гарднер і Саша Штучін досліджують, як побутові об’єкти можуть ставати засобами перформансу.

Фото: Josema Cutillas / designboom