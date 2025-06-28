The New York Times назвало 100 найкращих фільмів XXI століття: в десятці — “Паразити” і “Малголланд Драйв”

Видання The New York Times опублікувало рейтинг 100 найкращих фільмів, знятих у XXI столітті.

До формування рейтингу залучили понад 500 кіномитців із усього світу — режисерів, акторів, сценаристів і критиків. Серед них — Педро Альмодовар, Софія Коппола, Баррі Дженкінс, Джуліанна Мур, Гільєрмо дель Торо, Джон Туртурро та інші.

Ось як виглядає перша десятка

10 місце — “Соціальна мережа” Девіда Фінчера (2010)

Стрічка Девіда Фінчера розповідає історію становлення Марка Цукерберга та створення Facebook. The New York Times назвало фільм “гіпнотично невтішним та часто жорстоко смішним”.

9 місце — “Віднесені привидами” Хаяо Міядзакі (2002)

Анімаційний фільм про десятирічну Чіхіро, яка потрапляє у світ духів, де відьма перетворює людей на свиней. За версією багатьох критиків, це найкраща робота японського аніматора.

8 місце — “Пастка” Джордана Піла (2017)

Кріс, темношкірий хлопець, їде знайомитися з батьками своєї дівчини й одразу відчуває щось дивне. Виявляється, родина трансплантує мізки білих у тіла чорних.

У 2021 році сценарій стрічки був визнаний Гільдією сценаристів США як найкращий сценарій XXI століття.

7 місце — "Вічне сяйво чистого розуму" Мішеля Гондрі (2004)

Ця напівфантастична драма розповідає про Джоела, який після болісного розриву вирішує стерти спогади про Клементину. Але під час процедури згадує, що не хоче її втрачати.

6 місце — “Старим тут не місце” братів Коенів (2007)

Події стрічки відбуваються у пустелі Західного Техасу. Під час полювання Ллевелін Мосс виявляє в пустелі мертвих бандитів, наркотики, сумку з грошима і мексиканця, який помирає. Чоловік забирає готівку з собою, а невдовзі за ним починають полювання вбивця Антон Чігур і шериф Белл.

5 місце — “Місячне сяйво” Баррі Дженкінса (2016)

Цей фільм знятий за п'єсою “У місячному світлі чорні хлопці здаються сумними" Терелла Мак-Крені. Стрічка у трьох частинах розповідає про дорослішання темношкірого парубка на ім’я Чірон.

4 місце — “Любовний настрій” Вонга Карвая (2000)

Цей гонконгський артхаус розповідає історію двох сусідів — Чоу і Су. Вони зближуються, коли дізнаються, що їхні партнери мають роман.

3 місце — “Нафта” Пола Томаса Андерсона (2007)

Історія сходження і падіння Деніела Плейнвью – харизматичного і жорстокого підприємця і нафтового магната, який дізнається про місцезнаходження нафти в Каліфорнії.

2 місце — “Малголланд Драйв” Девіда Лінча (2001)

Стрічка розповідає про дівчину, яка втратила пам'ять в результаті автокатастрофи на дорозі Малголланд Драйв. Вона ховається у чужому будинку, де її знаходить молода актриса Бетті Елмс.

1 місце — “Паразити” Пона Джунхо (2019)

За сюжетом, сім’я Кім заробляє на життя складанням коробок від піци. Та одного дня син стає репетитором з англійської для дитини із заможної родини Пак. Поступово всі члени сім'ї влаштовуються на роботу до заможного будинку, щоправда, не в зовсім чесний спосіб.

Південнокорейська драма є лауреатом премії “Оскар” 2019 року за найкращий фільм, режисуру, оригінальний сценарій та найкращий міжнародний фільм, премії “Золотий глобус” за найкращий фільм іноземною мовою. Також фільм отримав Золоту пальмову гілку на Каннському кінофестивалі у тому ж таки 2019 році.

Місця з 11 по 20 посіли фільми Джорджа Міллера, Альфонсо Куарона, Квентіна Тарантіно, Енга Лі, Джонатана Глейзера та інших.

Повий список найкращих стрічок, знятих у XXI столітті, можна переглянути на сайті.

Фото: NEON