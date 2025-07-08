У Києві знесли останню "японську" АЗС

У Києві демонтували останню заправну станцію, збудовану за проєктом японської фірми Tatsuno у 1977 році. АЗС розташовувалася на Броварському проспекті.

Про це повідомила журналістка БЖ, дослідниця архітектури модернізму й монументального мистецтва Ельміра Еттінгер.

За інформацією з кадастрових даних, ділянка під знесеною АЗС перебуває в комунальній власності. Це означає, що демонтаж здійснено за рішенням міської влади, каже активістка.

Зараз на місці АЗС — пустир, де вже закладають новий фундамент. Власник ділянки й цільове призначення майбутнього будівництва наразі невідомі, оскільки на місці робіт не було представників забудовника та інформаційного паспорта об'єкта.

Місце, де раніше була АЗС. Фото: Ельміра Еттінгер

У Києві існували дві такі заправки — ще одна на Харківському шосе була знесена раніше.

Ці АЗС були унікальними для свого часу: їхній футуристичний дизайн у формі "літаючої тарілки" дозволяв заправляти авто з будь-якого боку. Після оплати паливороздавальний пістолет автоматично опускався згори, забезпечуючи зручне та швидке обслуговування. Однак зрештою концепція не прижилася через низку недоліків, зокрема низький рівень безпеки.

Фото: "Історія міста 1900 — 1999 роки" / Facebook