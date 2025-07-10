Найстаріша книгарня Мельбурна переїхала "живим ланцюгом"

У Мельбурні сотні любителів літератури утворили "живий ланцюг", аби допомогти найстарішій книгарні міста Hill of Content перевезти тисячі книг у новий магазин.

Про це пише The Guardian.

Бібліофіли, будівельники й родини з дітьми вишикувалися вздовж Бурк-стріт, дбайливо передаючи книги, навіть попри дощ. Цей крок став вимушеним після того, як історичну триповерхову будівлю, де книгарня працювала з 1922 року, продали за $5,3 мільйона.

За словами Діани Джонсон, яка володіє книгарнею разом зі своїм чоловіком, "живий ланцюг" допоміг їм перевезти 17 тисяч книг.

"Ми просто не могли дозволити собі закрити магазин, – каже власниця. – Він є частиною літературного життя Мельбурна вже понад сто років, тому ми вирішили продовжувати його історію".

Нове приміщення знаходиться всього за кілька метрів від старого. Власники Hill of Content надихнулися схожою ініціативою в США та закликали громаду через соцмережі допомогти з переїздом. Відгук був масовим, і "армія" книголюбів швидко розставила сотні книг на нових полицях.