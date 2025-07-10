Найстаріша книгарня Мельбурна переїхала "живим ланцюгом"

265
Артем Черничко
share share

У Мельбурні сотні любителів літератури утворили "живий ланцюг", аби допомогти найстарішій книгарні міста Hill of Content перевезти тисячі книг у новий магазин.

Про це пише The Guardian.

Бібліофіли, будівельники й родини з дітьми вишикувалися вздовж Бурк-стріт, дбайливо передаючи книги, навіть попри дощ. Цей крок став вимушеним після того, як історичну триповерхову будівлю, де книгарня працювала з 1922 року, продали за $5,3 мільйона.

За словами Діани Джонсон, яка володіє книгарнею разом зі своїм чоловіком, "живий ланцюг" допоміг їм перевезти 17 тисяч книг.

"Ми просто не могли дозволити собі закрити магазин, – каже власниця. – Він є частиною літературного життя Мельбурна вже понад сто років, тому ми вирішили продовжувати його історію".

Нове приміщення знаходиться всього за кілька метрів від старого. Власники Hill of Content надихнулися схожою ініціативою в США та закликали громаду через соцмережі допомогти з переїздом. Відгук був масовим, і "армія" книголюбів швидко розставила сотні книг на нових полицях.

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 10 липня 2025
share share
"Жовтневий палац" передали компанії засновника Atlas Weekend: які зміни планують "Жовтневий палац" передали компанії засновника Atlas Weekend: які зміни планують Київ запускає аукціони для розміщення вендингових автоматів Київ запускає аукціони для розміщення вендингових автоматів Дизайн від української студії переміг на DNA Paris Design Awards 2025 Дизайн від української студії переміг на DNA Paris Design Awards 2025 У США створили двомісний електробайк, що нагадує Tesla Cybertruck У США створили двомісний електробайк, що нагадує Tesla Cybertruck
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.