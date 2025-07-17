Львів позбувся Пагорба Слави — завершили ексгумацію радянських поховань

Роботи з ексгумації радянських поховань на Пагорбі Слави у Львові завершено 16 липня. Загалом було віднайдено 355 людських останків: 251 – в індивідуальних могилах, ще 84 – у братських.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

Дослідження й ексгумація поховань на Пагорбі Слави тривали з 1 травня. Роботи виконували фахівці меморіально-пошукового центру "Доля" згідно з дозволами Мінкульту й місцевої влади. Під час ексгумації виявили невідповідності між кількістю надмогильних плит, поховань та їх розташуванням. Також було знайдено ґудзики, залишки уніформи, взуття та гвардійські значки.

Ексгумацію поховань агентів НКВС Миколи Кузнєцова та Степана Путіна проводили за окремим протоколом. Їхні останки перепоховано на Голосківському цвинтарі, де запроваджено цілодобове відеоспостереження.

Мер Львова Андрій Садовий заявив про готовність обміняти всі останки на українських захисників.

З території меморіалу також демонтували дві вхідні колони. Металеві гірлянди з колон і паркану, а також конструкцію "вічного вогню" передали до музею "Територія терору".

Територію приберуть від будівельного сміття й вирівняють. Як саме використовуватимуть це місце надалі, вирішить спеціальна робоча група з представників громадськості, вчених і депутатів.

Комплекс Пагорб Слави звели у 1945–1950 роках на вулиці Пасічній. Тут були перепоховані червоноармійці, радянські партизани та співробітники НКВС, що загинули під час Другої світової війни.

Фото: Роман Балук, Львівська міська рада