На місці вбивства Фаріон у Львові буде артоб'єкт: візуалізації

У Львові 19 липня вшанували пам'ять мовознавиці, політикині та громадської діячки Ірини Фаріон, яку вбили рік тому у дворі її будинку на вулиці Масарика. Під час вечора пам'яті презентували проєкт мистецького твору, який планують встановити в цьому місті.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

Об'єкт безкоштовно розробили колишні студенти-архітектори Ірини Фаріон з команди Андрія Лесюка, використавши за основу ескізи й малюнки інших учнів мовознавиці.

Ідея твору – вшанування Фаріон як "джерела світла". Архітектори пропонують встановити двометровий монумент з корозійної міді. На зовнішній частині викарбують ключові слова, що асоціюються з її діяльністю: мова, нація, ідея. Всередині монумента передбачено стержень з цитатами Фаріон – їх можна побачити, зазирнувши всередину. Увечері пам'ятник світитиметься зсередини.

Також біля місця вбивства на бордюрі пропонують вигравіювати цитату політикині: "Наше життя – це всього лиш коротка мандрівка задля високої ідеї".

Встановити монумент планують після робіт з благоустрою скверу. Там хочуть цього року впорядкувати територію, відновити тротуари, покриття, висадити дерева й встановити вуличні меблі.

Нагадаємо, Ірину Фаріон була смертельно поранено 19 липня 2024 року. За кілька днів правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві – 19-річного мешканця Дніпра В'ячеслава Зінченка. Судовий процес триває.

Візуалізації: Львівьска міська рада