Відвідувач музею з'їв банан із інсталяції за $6,2 мільйона

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Артем Черничко
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У французькому музеї Центр Помпіду-Мец відвідувач відкусив банан, приклеєний до стіни скотчем, що був частиною інсталяції “Комік” (Comedian) італійського художника Мауріціо Каттелана.

Про це пише Hypebeast.

Інцидент стався на виставці “Нескінченна неділя”. Служба безпеки спрацювала оперативно та спокійно: роботу відновили за кілька хвилин, замінивши надкушений банан на новий. У музеї додали, що банани в цій інсталяції регулярно замінюють через їхню природну властивість псуватися.

Автор роботи Мауріціо Каттелан висловив жаль з приводу того, що відвідувач переплутав фрукт із витвором мистецтва. “Замість того, щоб з'їсти банан разом зі шкіркою і скотчем, відвідувач просто з'їв фрукт”, – поскаржився артист.

Це вже не перший подібний випадок в історії “Коміка”. У 2019 році художник Девід Датуна з'їв банан Каттелана, пояснивши це почуттям голоду. А у 2023-му криптоінвестор Джастін Сан демонстративно з'їв банан на камеру після придбання артоб'єкта за $6,2 мільйона.

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Опубліковано: 22 липня 2025
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