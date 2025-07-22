Найбільший у світі надувний купол накрив будмайданчик у Китаї

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Артем Черничко
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У китайському місті Цзінань над будівельним майданчиком проєкту Honglou 1905 звели надувний купол площею 20 тисяч квадратних метрів. Конструкція призначена для захисту сусідніх будівель від пилу та шуму.

Про це пише Dezeen.

Будмайданчик розташований у комерційному районі, неподалік від шкіл, житлових будинків і 100-річної церкви.

Купол виготовлений з високоміцного тепловідбиваючого полівініліденфториду. Його довжина – 159 метрів, ширина – 108 метрів, а висота – 50 метрів. Він має два входи, два аварійні виходи й один в'їзд для транспорту. За словами розробників, це найбільший надувний купол у світі.

Завдяки відсутності несучих балок і колон, купол створює великий відкритий простір, що дозволяє техніці вільно працювати. Розробники стверджують, що надувний купол блокуватиме 90% пилу, зменшуватиме 80% будівельного шуму та захищатиме від вітру, дощу й снігу. Купол також дозволяє проводити роботи під час сезону дощів у Цзінані та витримує півметровий шар снігу та ураганні вітри.

Система керування всередині купола моніторить тиск і температуру повітря, а чотири потужні вентилятори забезпечують безперервну подачу свіжого повітря. Для контролю пилу всередині є системи розпилення води.

Надувний купол буде демонтований після завершення проєкту. Розробник вважає, що цей метод може стати новим рішенням для міського будівництва в "безшумному режимі".

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Опубліковано: 22 липня 2025
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