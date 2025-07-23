УЗ оновила правила перевезення тварин у поїздах: що змінилося

“Укрзалізниця” запровадила оновлені правила перевезення тварин, розроблені спільно з UAnimals, Мінрозвитку й транспортними експертами країн-партнерів.

Зміни стосуються великих і малих тварин, а також службових собак.

Для великих собак (вище 45 см в холці):

У поїздах Інтерсіті+: дозволено перевезення за умови викупу пасажиром усіх місць в одному блоці ряду. Собака має перебувати на підлозі біля власника або під сидіннями.

У спальних вагонах "Люкс" та міжнародних вагонах RIC: необхідно викупити всі місця в купе.

Для маленьких тварин (коти, собаки до 45 см в холці):

У купе: дозволено перебування без переноски для комфорту тварини, якщо пасажир викуповує всі місця в купе.

Переноски: тепер достатньо сучасної сумки-переноски, рюкзака-переноски або іншої ємності з водонепроникним дном; жорстка конструкція не є обов'язковою.

Для службових собак:

Службові собаки представників Сил оборони можуть подорожувати безоплатно в усіх типах вагонів, незалежно від розміру, за умови наявності намордника й повідка.

Для пасажирів із тваринами:

Мати ветеринарні документи на тварину та квиток на її перевезення.

Обов'язкові повідок і намордник.

Пасажири мають забезпечити комфорт тварини й інших пасажирів.

У разі виникнення дискомфорту або алергічних реакцій у інших пасажирів від сусідства з твариною провідник запропонує інше місце для подорожі.