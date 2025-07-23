Архітектори створили крісло-печеру для усамітнення

Британська студія Domain Architects розробила Cave Chair – крісло-печеру, що поєднує функції меблів і закритого простору.

Це перший продукт її нового меблевого бренду Bischiyano, пише designboom.

Крісло задумане як гібрид місця сидіння й архітектурної споруди. Воно створює напівзакрите середовище, що забезпечує тимчасове усамітнення й звукову ізоляцію, черпаючи натхнення з природних печер.

Конструкція складається з дерев'яного геометричного каркаса, обтягнутого еластичною тканиною. Внутрішні поверхні мають поролонове наповнення, потовщене в області сидіння. Зовнішня й внутрішня частини оброблені еластичним текстилем, доступним у різних кольорах.

Всередині крісло має овоїдний об'єм. Пірамідальна зовнішня структура та м'яка внутрішня оболонка забезпечують низький рівень навколишнього шуму.

"Влаштувавшись у кріслі-печері, ви можете відпочити, розслабитися, помедитувати, послухати музику або просто тимчасово втекти від світу, щоб знайти свій внутрішній спокій", – йдеться в описі продукту.

Зображення: Bischiyano