Гібридний аероскутер здійснив перший пілотований політ

Гібридний електричний апарат AirScooter від компанії Zapata здійснив перший пілотований політ. Він розрахований на одну людину, пише designboom.

AirScooter вирізняє компактний дизайн: він 340 см завдовжки, 340 см — завширшки, 256 см — заввишки. Апарат оснащений гібридною силовою установкою (електромотори + бензиновий двигун), що дозволяє йому літати до двох годин — значно довше за більшість електричних аналогів.

Для керування аероскутером не потрібна ліцензія пілота, оскільки він відповідає правилам для надлегких літальних апаратів. Керування спрощує система "fly-by-wire", що автоматично контролює баланс і напрямок. Перед польотом користувачі пройдуть навчання на віртуальних симуляторах.

Аероскутер здійснює вертикальний зліт і посадку, не вимагаючи великих майданчиків. Це дозволяє використовувати для старту навіть невеликі платформи чи відкриті поля.

Одномоторний літальний апарат вперше представили як концепт у 2023 році. Коли апарат надійде у продаж і якою буде його вартість, наразі невідомо.