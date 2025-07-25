Гібридний аероскутер здійснив перший пілотований політ

256
Артем Черничко
share share

Гібридний електричний апарат AirScooter від компанії Zapata здійснив перший пілотований політ. Він розрахований на одну людину, пише designboom.

AirScooter вирізняє компактний дизайн: він 340 см завдовжки, 340 см — завширшки, 256 см — заввишки. Апарат оснащений гібридною силовою установкою (електромотори + бензиновий двигун), що дозволяє йому літати до двох годин — значно довше за більшість електричних аналогів.

Для керування аероскутером не потрібна ліцензія пілота, оскільки він відповідає правилам для надлегких літальних апаратів. Керування спрощує система "fly-by-wire", що автоматично контролює баланс і напрямок. Перед польотом користувачі пройдуть навчання на віртуальних симуляторах.

Аероскутер здійснює вертикальний зліт і посадку, не вимагаючи великих майданчиків. Це дозволяє використовувати для старту навіть невеликі платформи чи відкриті поля.

Одномоторний літальний апарат вперше представили як концепт у 2023 році. Коли апарат надійде у продаж і якою буде його вартість, наразі невідомо.

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 25 липня 2025
share share
У Бухаресті відкрили кав’ярню зі скляним фасадом у щілині між будинками У Бухаресті відкрили кав’ярню зі скляним фасадом у щілині між будинками Мурал Бенксі у Венеції демонтували для реставрації — його пошкодила вода Мурал Бенксі у Венеції демонтували для реставрації — його пошкодила вода Український студент навчив ШІ імітувати спів птахів — технологію вже тестують екологи Український студент навчив ШІ імітувати спів птахів — технологію вже тестують екологи Школяр у Шотландії натрапив на уламки військового корабля 18 століття Школяр у Шотландії натрапив на уламки військового корабля 18 століття
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.