Мурал Бенксі у Венеції демонтували для реставрації — його пошкодила вода

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Артем Черничко
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У Венеції зі стіни палаццо XVII століття зняли для реставрації мурал "Дитина-мігрант" (Migrant Child) анонімного художника Бенксі, пише The Art Newspaper.

Робота з'явилася на стіні Палаццо Сан-Панталон у 2019 році. Відтоді графіті, що зображує дитину в рятувальному жилеті з факелом у руці, стало туристичною атракцією міста. Однак за шість років мурал, розташований біля ватерлінії каналу, сильно пошкодився.

Під час інноваційної операції реставратори вирізали секцію стіни з муралом, працюючи з баржі. Фрагмент стіни помістили в ящик і вивезли човном. За інформацією власника палаццо, банківської групи Banca Ifis, це перший випадок застосування такої техніки в Італії.

Реставрацію очолить Федеріко Боргоньї, який раніше працював над іншими творами Бенксі. Пошкоджені частини будуть відреставровані, проте нижня частина муралу, сильно зіпсована водою, не підлягатиме відновленню.

Banca Ifis планує експонувати оновлений твір у межах безкоштовних культурних заходів. Водночас він не повернеться на фасад палаццо і не буде розміщений у закритому музеї. Банк має намір перетворити Палаццо Сан-Панталон на простір для виставок сучасного мистецтва.

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Опубліковано: 25 липня 2025
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