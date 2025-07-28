Swarovski випустила колекцію кришталевих фігурок Minecraft

Компанії Minecraft та Swarovski створили спільну колекцію "Your Adventures Crystallised" ("Ваші пригоди у кришталі"), що поєднує естетику відеогри з кришталевими сувенірами.

До серії увійшли чотири фігурки персонажів, виконані з повногранного кришталю: Алекс, Кріпер, Стів і Свиня. Вони мають висоту від 4,9 до 8,9 см.

Також у межах колаборації створено спеціальний "Кристалічний костюм". Цей ігровий предмет для персонажа, прикрашений емблемою лебедя Swarovski, можна отримати безкоштовно, відсканувавши QR-код на упаковці фігурок.

Колекція доступна на сайті Swarovski за ціною від 300 євро за фігурку.