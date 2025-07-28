Амстердам встановить сходи для тварин уздовж каналів

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Артем Черничко
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Міська влада Амстердама виділила €100 тисяч на встановлення сотень невеликих сходів уздовж каналів. Цей крок має убезпечити диких тварин, зокрема котів, які випадково падають у воду й не можуть вибратися через високі стінки каналів, пише Euronews.

Ініціатива натхненна успішним досвідом міста Амерсфорт, де вже є 300 подібних виходів для тварин.

За даними ініціаторів проєкту, місцевої Партії захисту тварин PvdD, цього року в каналах Амстердама втонули 19 котів. Хоча коти вміють плавати, їхнє хутро швидко набирає воду, що призводить до виснаження.

Міська рада Амстердама доручила організації захисту тварин Dierenambulance визначити місця, де тварини найчастіше не можуть вибратися з води, для подальшого встановлення сходів.

Офіційні дані також свідчать, що в каналах Амстердама щорічно тонуть близько 14 людей, багато з яких – іноземні туристи. У деяких місцях оновлені канали вже обладнані спеціальними виступами, за які люди можуть триматися у воді.

Фото: Artur Ament / Unsplash

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Опубліковано: 28 липня 2025
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