Аргентинець виграв позов проти Google Street View за оголене фото

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Артем Черничко
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В Аргентині чоловік відсудив $12,5 тисяч компенсації у компанії Google після того, як камера Google Street View зафіксувала його оголеним на власному подвір'ї у 2017 році.

Про це пише CBS News.

Позивач, що працює поліцейським, подав позов проти Google за порушення його гідності. Він стверджував, що зображення було зроблено, коли він перебував за 2-метровою стіною, і що на фото також були видимі номер його будинку й назва вулиці.

Спочатку суд відхилив позов, зазначивши, що чоловік сам винен у "ходінні в неналежному вигляді". Однак апеляційний суд скасував це рішення, дійшовши висновку, що гідність позивача була "кричуще порушена", оскільки зображення було зроблено в межах його дому, а не у публічному місці.

Судді підкреслили, що політика Google щодо розмиття облич та номерних знаків вказує на усвідомлення обов'язку захищати приватність, тоді як у цьому випадку було видно все оголене тіло чоловіка.

Фото: Suzy Brooks / Unsplash

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Опубліковано: 28 липня 2025
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