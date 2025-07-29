Шолом штурмовика з фільму "Зоряні війни: Нова надія" продали за $256 тисяч

Шолом штурмовика з фільму “Зоряні війни: Епізод IV — Нова надія” (1977) пішов з молотка за $256 тисяч на аукціоні Julien’s Auctions, який відбувся в неділю на Comic-Con у Сан-Дієго.

Про це пише Variety.

За словами організаторів, це — каскадерський шолом, який використовувався під час зйомок. Ймовірно, саме його можна побачити у сценах на Татуїні як шолом “піщаного штурмовика”.

Усього збереглося лише шість таких шоломів — усі вони перебувають у приватних колекціях.

Серед інших лотів були світлові мечі Обі-Вана Кенобі і Квай-Ґон Джинна, меч Дарта Мола, права рука C-3PO, костюм штурмовика від Industrial Light & Magic, бластер По Демерона, шолом пілота Опору, світловий меч Люка Скайвокера, а також рідкісні прототипи карток Kenner 1983 року з лейблом Revenge of the Jedi.

Частину виручених коштів спрямують на підтримку Музею Comic-Con. Решта піде на створення майбутнього Музею саги "Зоряних війн", який збирають колекціонери.

Фото: Everett Collection