Дебютний роман авторки українського походження — у лонглісті Букера-2025

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Артем Черничко
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Дебютний роман канадської письменниці українського походження Марії Реви “Endling” увійшов до довгого списку Букерівської премії 2025 року. Ця книга стала однією з 13 художніх творів, відібраних з понад 150 англомовних романів, опублікованих у Великій Британії й Ірландії протягом року.

Назва роману Реви перекладається як “Останній представник виду”. Дія відбувається в Україні 2022 року: науковиця Єва досліджує равликів, а сестри Настя та Соломія шукають свою зниклу матір. Їхні долі перетинаються у незвичайній подорожі країною на межі війни. Журі описує роман як “дивовижно смішну й зворушливу історію”, що досліджує колоніалізм, роль жінок, ідентичність і владу. Книга вийшла у видавництві Virago Press.

Марія Рева народилася в Україні та виросла в Канаді. Її перша збірка оповідань “Хороші громадяни не мають боятися” вийшла 2020 року. Окрім художньої літератури вона також працює оперною лібретисткою.

Довгий список Букерівської премії 2025:

  • "Misinterpretation", Ледія Ксхога

  • "Seascraper", Бенджамін Вуд

  • "Flesh", Девід Шалай

  • "Endling", Марія Рева

  • "The Land in Winter", Ендрю Міллер

  • "The Rest of Our Lives", Бен Марковіц

  • "Audition", Кеті Кітамура

  • "The Loneliness of Sonia and Sunny", Кіран Десай

  • "Flashlight", Сьюзан Чой

  • "One Boat", Джонатан Баклі

  • "Universality", Наташа Браун

  • "The South", Таш Ав

  • "Love Forms", Клер Адам

Короткий список буде оголошено 23 вересня, а переможця назвуть 10 листопада на урочистій церемонії в Лондоні.

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Опубліковано: 30 липня 2025
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