Дебютний роман авторки українського походження — у лонглісті Букера-2025
Дебютний роман канадської письменниці українського походження Марії Реви “Endling” увійшов до довгого списку Букерівської премії 2025 року. Ця книга стала однією з 13 художніх творів, відібраних з понад 150 англомовних романів, опублікованих у Великій Британії й Ірландії протягом року.
Назва роману Реви перекладається як “Останній представник виду”. Дія відбувається в Україні 2022 року: науковиця Єва досліджує равликів, а сестри Настя та Соломія шукають свою зниклу матір. Їхні долі перетинаються у незвичайній подорожі країною на межі війни. Журі описує роман як “дивовижно смішну й зворушливу історію”, що досліджує колоніалізм, роль жінок, ідентичність і владу. Книга вийшла у видавництві Virago Press.
Марія Рева народилася в Україні та виросла в Канаді. Її перша збірка оповідань “Хороші громадяни не мають боятися” вийшла 2020 року. Окрім художньої літератури вона також працює оперною лібретисткою.
Довгий список Букерівської премії 2025:
-
"Misinterpretation", Ледія Ксхога
-
"Seascraper", Бенджамін Вуд
-
"Flesh", Девід Шалай
-
"Endling", Марія Рева
-
"The Land in Winter", Ендрю Міллер
-
"The Rest of Our Lives", Бен Марковіц
-
"Audition", Кеті Кітамура
-
"The Loneliness of Sonia and Sunny", Кіран Десай
-
"Flashlight", Сьюзан Чой
-
"One Boat", Джонатан Баклі
-
"Universality", Наташа Браун
-
"The South", Таш Ав
-
"Love Forms", Клер Адам
Короткий список буде оголошено 23 вересня, а переможця назвуть 10 листопада на урочистій церемонії в Лондоні.