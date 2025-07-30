Дебютний роман авторки українського походження — у лонглісті Букера-2025

Дебютний роман канадської письменниці українського походження Марії Реви “Endling” увійшов до довгого списку Букерівської премії 2025 року. Ця книга стала однією з 13 художніх творів, відібраних з понад 150 англомовних романів, опублікованих у Великій Британії й Ірландії протягом року.

Назва роману Реви перекладається як “Останній представник виду”. Дія відбувається в Україні 2022 року: науковиця Єва досліджує равликів, а сестри Настя та Соломія шукають свою зниклу матір. Їхні долі перетинаються у незвичайній подорожі країною на межі війни. Журі описує роман як “дивовижно смішну й зворушливу історію”, що досліджує колоніалізм, роль жінок, ідентичність і владу. Книга вийшла у видавництві Virago Press.

Марія Рева народилася в Україні та виросла в Канаді. Її перша збірка оповідань “Хороші громадяни не мають боятися” вийшла 2020 року. Окрім художньої літератури вона також працює оперною лібретисткою.

Довгий список Букерівської премії 2025:

"Misinterpretation", Ледія Ксхога

"Seascraper", Бенджамін Вуд

"Flesh", Девід Шалай

"Endling", Марія Рева

"The Land in Winter", Ендрю Міллер

"The Rest of Our Lives", Бен Марковіц

"Audition", Кеті Кітамура

"The Loneliness of Sonia and Sunny", Кіран Десай

"Flashlight", Сьюзан Чой

"One Boat", Джонатан Баклі

"Universality", Наташа Браун

"The South", Таш Ав

"Love Forms", Клер Адам

Короткий список буде оголошено 23 вересня, а переможця назвуть 10 листопада на урочистій церемонії в Лондоні.