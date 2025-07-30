Знайдену в гаражі картину Сальвадора Далі продадуть на аукціоні

Картину іспанського художника Сальвадора Далі "Старий султан" 1966 року, придбану два роки тому лише за £150 на розпродажі майна, тепер оцінюють у £20–30 тисяч. Роботу виставлять на аукціон, пише The Guardian.

Ця робота є ілюстрацією до збірки казок "Тисяча й одна ніч", створеною Далі за допомогою акварелі та фломастерів. Вона належить до 100 ілюстрацій, які художник завершив із запланованих 500 для видавництва Rizzoli, що згодом відмовилося від проєкту.

Зі 100 завершених робіт 50 були втрачені або пошкоджені. Інші 50 залишилися у покровителів Далі, Джузеппе та Мари Альбаретто, та були успадковані їхньою донькою; ці збережені ілюстрації вперше опублікували лише у 2014 році.

Антикварний дилер Джон Рассел (ім'я змінено) придбав "Старого султана" на розпродажі, помітивши підпис Далі у правому нижньому куті. Картина, знайдена в гаражі лондонського будинку, мала на звороті наклейки, що вказували на її попередню ідентифікацію як роботу Далі на аукціоні Sotheby’s у 1990-х роках. Після цього Рассел звернувся до аукціонного будинку Cheffins у Кембриджі для її оцінки.

"Люди очікують побачити дуже сюрреалістичні роботи Далі. Ця не сюрреалістична, але це Далі", — заявив Ніколас Дешарн, визнаний експерт із творчості Далі, який підтвердив автентичність картини. Він зазначив, що стиль, тематика та кольори ілюстрації відповідають іншим роботам із цієї серії, а також якості та розміру паперу.

Картина розміром 38 x 29 см буде продана на аукціоні Cheffins 23 жовтня.