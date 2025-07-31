"Острів мертвих" біля Венеції стане парком для місцевих — туристів не пускатимуть

Із 1 серпня 2025 року покинутий венеційський острів Повелья офіційно передадуть у 99-річну оренду мешканцям.

Про це повідомляє CNN.

Громадська ініціатива Poveglia per Tutti ("Повелья для всіх") планує перетворити острів на міський парк, доступний виключно для венеціанців. Туристів туди не пускатимуть.

Повелья має похмуру історію. Її заснували ще 421 року як римський військовий пост, а згодом заселили фермерами й рибалками. У XVIII столітті острів перетворили на карантинну зону для жертв чуми. За оцінками істориків, там поховано понад 160 тисяч людей. У XIX столітті на Повельї відкрили психіатричну лікарню, відому жорстокими умовами утримання пацієнтів. Заклад закрили у 1968 році, після чого острів залишився безлюдним.

Сьогодні на Повельї лишилися закинуті будівлі колишніх лікарень, рештки військової фортеці, дикі чагарники та колонія кролів.

У 2014 році держава виставила острів на продаж. Завдяки зручному розташуванню — лише за 5 кілометрів від площі Сан-Марко — острів зацікавив забудовників. Серед них — консорціум, пов’язаний із чинним мером Венеції Луїджі Бруньяро.

Тоді місцева мешканка Патриція Веклані заснувала ініціативу Poveglia per Tutti, щоб зберегти острів у громадському користуванні. До неї долучилися понад 4,5 тисячі людей. Учасники зібрали €460 тисяч і виграли конкурс на оренду Повельї.

Острів облаштують як громадський простір із зонами для відпочинку, збереженням історичних будівель і природного середовища. За реконструкцію відповідає лабораторія APsyM факультету гуманітарних наук Університету Верони.

“Повелья ніколи не була популярною туристичною локацією. Тим цінніше, що вона залишиться місцем лише для венеціанців”, — зазначає Веклані.

Фото: Camping Ca'Savio