Індія повернула "реліквії Будди" через 127 років — їх ледь не продали на аукціоні

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Артем Черничко
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Індія успішно завершила репатріацію стародавніх дорогоцінних реліквій, пов'язаних із прахом Будди. Це сталося через два місяці після того, як уряд країни зупинив їхній аукціон у Гонконзі, який проводив Sotheby's.

Вартість реліквій оцінювали у $12,8 мільйона, пише The Guardian.

Реліквії були продані трьома нащадками Вільяма Клакстона Пеппе, британського землевласника, який розкопав їх у 1898 році у своєму маєтку на півночі Індії.

Колекція складається з 334 дорогоцінних каменів, включаючи аметисти, корали, гранати, перли та гірський кришталь, оформлених як прикраси. Коштовності були поховані приблизно у III столітті до нашої ери в похоронному пам'ятнику в Піпрахві, де їх змішали з кремованим прахом Будди.

Рішення виставити їх на аукціон викликало міжнародне обурення з боку буддійських лідерів і науковців. Багато буддистів вважають, що ці камені наділені присутністю Будди і повинні розглядатися як його тілесні останки.

Аукціонний дім Sotheby's відклав продаж реліквій у травні після того, як Міністерство культури Індії пригрозило судовим позовом за порушення законів про культурну спадщини.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді назвав повернення реліквій "радісним днем для культурної спадщини".

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Опубліковано: 31 липня 2025
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