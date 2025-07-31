Індія повернула "реліквії Будди" через 127 років — їх ледь не продали на аукціоні

Індія успішно завершила репатріацію стародавніх дорогоцінних реліквій, пов'язаних із прахом Будди. Це сталося через два місяці після того, як уряд країни зупинив їхній аукціон у Гонконзі, який проводив Sotheby's.

Вартість реліквій оцінювали у $12,8 мільйона, пише The Guardian.

Реліквії були продані трьома нащадками Вільяма Клакстона Пеппе, британського землевласника, який розкопав їх у 1898 році у своєму маєтку на півночі Індії.

The Piprahwa gems linked to Buddha's mortal remains, unearthed in 1898 in India, are set for auction at Sotheby's Hong Kong. These relics, part of dazzling hoard of nearly 1,800 jewels, are stirring unease.



India has warned Sotheby's of legal action unless they halt an auction. pic.twitter.com/qmEoq01T9C — Reena Ahluwalia (@reenaahluwalia) May 6, 2025

Колекція складається з 334 дорогоцінних каменів, включаючи аметисти, корали, гранати, перли та гірський кришталь, оформлених як прикраси. Коштовності були поховані приблизно у III столітті до нашої ери в похоронному пам'ятнику в Піпрахві, де їх змішали з кремованим прахом Будди.

Рішення виставити їх на аукціон викликало міжнародне обурення з боку буддійських лідерів і науковців. Багато буддистів вважають, що ці камені наділені присутністю Будди і повинні розглядатися як його тілесні останки.

Аукціонний дім Sotheby's відклав продаж реліквій у травні після того, як Міністерство культури Індії пригрозило судовим позовом за порушення законів про культурну спадщини.

A joyous day for our cultural heritage!



It would make every Indian proud that the sacred Piprahwa relics of Bhagwan Buddha have come home after 127 long years. These sacred relics highlight India’s close association with Bhagwan Buddha and his noble teachings. It also… pic.twitter.com/RP8puMszbW — Narendra Modi (@narendramodi) July 30, 2025

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді назвав повернення реліквій "радісним днем для культурної спадщини".