Майже 150 картин Медведчука передадуть Національному художньому музею

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) ініціює передачу 149 арештованих творів мистецтва, які належали родині Віктора Медведчука, до Національного художнього музею.

Передача стосується картин та ікон, які були визнані культурною цінністю за результатами експертизи, проведеної у 2024 році. Серед авторів робіт — класики закарпатської школи: Йосип Бокшай, Гаврило Глюк, Адальберт Ерделі.

Фото: АРМА

Це стало можливим завдяки змінам до Закону України “Про АРМА”, які набули чинності 30 липня 2025 року. Тепер агентство може передавати активи, що мають культурну цінність, до державних установ — музеїв, бібліотек, заповідників, архівів — за рішенням Кабінету міністрів, оминаючи конкурсні процедури. АРМА вже звернулося до уряду з відповідним клопотанням.

Усього, за рішенням Печерського райсуду Києва, було арештовано 285 картин. З них 149 творів визнано частиною національної спадщини. Ще 136 вилучених полотен експерти оцінили у 4 мільйони гривень.