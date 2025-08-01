Українець виграв суд у HBO за порушення авторських прав у серіалі "Чорнобиль"

Український режисер Андрій Приймаченко відстояв свої авторські права у справі проти американської компанії HBO, яка без дозволу використала його відео у серіалі “Чорнобиль”. Зрештою сторони дійшли згоди, повідомив режисер.

Ідеться про відеовізуалізацію запису телефонних переговорів диспетчерів Чорнобильської АЕС від 26 квітня 1986 року. Приймаченко опублікував цей твір на YouTube ще у 2013 році. Нині хвилинний ролик має близько 10 мільйонів переглядів. Саме цей ролик використаний у першому епізоді серіалу.

Процес тривав шість років в Окружному суді Південного округу Нью-Йорка. Деталі угоди Приймаченко не розкриває, додаючи, що його метою було відновити справедливість.

“Це суттєвий прецедент, коли вдалось відстояти авторське право українця у суді США у справі з однією з найбільших американських медіакомпаній”, – підкреслив він.

П'ятисерійний британо-американський мінісеріал "Чорнобиль", створений Крейгом Мезіном і зрежисований Юганом Ренком, випустили в травні 2019 року.