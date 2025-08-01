Єдиний пентхаус від Versace виставили на продаж у Лондоні

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Артем Черничко
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У столиці Великої Британії на продаж виставили перший пентхаус, інтер'єр якого повністю розробила Донателла Версаче та її команда Versace Home. Це єдиний житловий об'єкт у Лондоні, оформлений брендом, пише Time Out.

Пентхаус розташований на 50-му поверсі хмарочоса Damac Tower Nine Elms, звідки відкривається панорамний вид на місто. Сама будівля знаходиться між районами Воксголл і Баттерсі.

Площа пентхауса — 840 м². Це дуплекс із п'ятьма спальнями. Інтер'єри відображають фірмовий стиль Versace: від мозаїчних стін у спа-зоні, натхненних логотипом бренду, до вишуканого візерунка грецького ключа на дверях спалень.

Мешканцям доступні два автомобільні ліфти, цілодобовий консьєрж-сервіс, а також спільні сади (744 м²), розкішний критий басейн із джакузі, сучасний спортзал та ігрові кімнати для дітей. Вартість пентхауса — £10,7 мільйона. Продажем займається агентство нерухомості Chestertons.

Фото: Chestertons

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Опубліковано: 01 серпня 2025
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