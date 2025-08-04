Переселенці звели екобудинок зі сміття у селі на Хмельниччині

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Артем Черничко
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У березні 2022 року дизайнерка Лана Тесленко разом із родиною переїхала з Харкова до села Олешин на Хмельниччині. Там вони звели екобудинок без кутів, використовуючи будівельні та побутові відходи, пише “Суспільне Хмельницький”.

Родина почала будівництво з нуля. Лана Тесленко, яка працювала декораторкою та мала власну студію, разом із чоловіком-архітектором використала свої професійні навички. За словами жінки, фундамент зробили з використаних автомобільних шин, а стіни — із соломи. Глину для обмащування отримали безплатно: її віддали люди, що створювали криниці.

Частину меблів і декору також знайшли на місцевій сортувальній станції. Наприклад, зі старого радянського стільця створили артоб’єкт, прикрасивши його сіном і сухоцвітами. У будинку є всі необхідні комунікації, а опалення забезпечує буржуйка.

Авторка проєкту каже, що в кожній речі можна побачити потенціал і ресурс. “Сміття існує лише в голові”, — додає вона.

Фото: "Суспільне Хмельницький"

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Опубліковано: 04 серпня 2025
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