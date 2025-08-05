Сварку з фільму "Шлюбна історія" використовують для відлякування вовків у США

Американські фермери знайшли незвичний спосіб відлякувати вовків від худоби: вони використовують запис сварки героїв Скарлетт Йоганссон та Адама Драйвера з фільму “Шлюбна історія”. Про це пише The Wall Street Journal.

Міністерство сільського господарства США (USDA) застосовує для патрулювання територій дрони, оснащені тепловізорами та прожекторами. При виявленні хижака з гучномовців на безпілотниках транслюються різні відлякуючі звуки, включаючи феєрверки, постріли та запис найдраматичнішої сцени з указаного фільму.

Представник USDA в Орегоні пояснив, що мета такої практики — змусити вовків асоціювати людей з небезпекою. Застосування цієї методики значно знизило кількість загиблої худоби: після того, як дрони почали патрулювати територію, де за 20 днів було вбито 11 корів, за наступні 85 днів загинуло лише дві.

Фільм “Шлюбна історія” зняв Ноа Баумбах у 2019 році. Стрічка отримала шість номінацій на “Оскар”.