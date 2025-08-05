Грамофон, самокат і "циганське золото": у метро Києва назвали топ дивних знахідок

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Артем Черничко
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Комунальне підприємство “Київський метрополітен” нагадало про існування в підземці бюро знахідок, де зберігають загублені пасажирами речі. Також там назвали власний топ незвичних згуб.

Фото: Roman Melnychuk/Unsplash

Бюро знахідок на станції “Дорогожичі” приймає різноманітні речі — від парасольок і рюкзаків до незвичайних предметів. Ось деякі з них:

  • номерні знаки автомобілів

  • самокат

  • грамофон

  • “циганське золото”

  • милиця

Як знайти втрачену річ

Потрібно зателефонувати за номером: (044) 238-43-13. Далі детально описати предмет, повідомити приблизну дату, час і місце, де його могли залишити.

Що робити, якщо знайдено річ

У метро закликають пасажирів не відкривати знайдені сумки чи пакунки. Натомість слід повідомити про знахідку черговому по станції або співробітникам поліції (якщо знахідка на станції); машиністу поїзда через переговорний пристрій у вагоні (якщо знахідка у поїзді).

Бюро знахідок працює щодня, крім вихідних, з 8:00 до 17:00 (у п’ятницю — до 15:45). Загублені речі зберігаються протягом 6 місяців. Документи, знайдені в підземці, передаються правоохоронним органам.

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Опубліковано: 05 серпня 2025
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