Грамофон, самокат і "циганське золото": у метро Києва назвали топ дивних знахідок
Комунальне підприємство “Київський метрополітен” нагадало про існування в підземці бюро знахідок, де зберігають загублені пасажирами речі. Також там назвали власний топ незвичних згуб.
Бюро знахідок на станції “Дорогожичі” приймає різноманітні речі — від парасольок і рюкзаків до незвичайних предметів. Ось деякі з них:
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номерні знаки автомобілів
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самокат
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грамофон
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“циганське золото”
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милиця
Як знайти втрачену річ
Потрібно зателефонувати за номером: (044) 238-43-13. Далі детально описати предмет, повідомити приблизну дату, час і місце, де його могли залишити.
Що робити, якщо знайдено річ
У метро закликають пасажирів не відкривати знайдені сумки чи пакунки. Натомість слід повідомити про знахідку черговому по станції або співробітникам поліції (якщо знахідка на станції); машиністу поїзда через переговорний пристрій у вагоні (якщо знахідка у поїзді).
Бюро знахідок працює щодня, крім вихідних, з 8:00 до 17:00 (у п’ятницю — до 15:45). Загублені речі зберігаються протягом 6 місяців. Документи, знайдені в підземці, передаються правоохоронним органам.