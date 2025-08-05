У Києві закрився громадський ресторан Urban Space 500

У Києві припинив роботу громадський ресторан Urban Space 500, що працював за принципами соціального підприємництва. Про закриття закладу в центрі міста повідомила одна зі співвласників Анастасія Леухіна у фейсбуці.

"Проєкт закритий. Він не витримав. Ми не витримали. (...) Зради нема, просто взяли зависоку планку, завелике приміщення та розігналися на зависоку швидкість, але то не точно. Ну і ще війна та ковід", — написала вона.

Ресторан Urban Space 500 заснували у 2018 році. Він належав 500 співзасновникам, кожен з яких інвестував по $1 тисячі. Усі вони були членами й членкинями громадської організації “Простір 500”, що ухвалювала стратегічні рішення та спрямовувала 80% прибутку на проєкти для розвитку міста.

Ідея Urban Space 500 полягала у створенні майданчика для культурних, соціальних та освітніх ініціатив. Це був перший у Києві ресторан, що працював за моделлю, започаткованою в Івано-Франківську проєктом Urban Space 100.

Заклад орендував перший поверх історичної будівлі першої половини XX століття у Національної суспільної телерадіокомпанії на вулиці Бориса Грінченка. Причиною закриття стало значне зменшення кількості відвідувачів через повномасштабне вторгнення росії.

Фото: Дмитро Ларін